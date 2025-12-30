Charlie Manby (20) staat bij zijn debuut op het WK darts in de vierde ronde. Dinsdagavond treft hij daarin de Nederlandse topper Gian van Veen. Bij zijn opkomst zal Manby eens goed om zich heen kijken: is zijn vriendin er?

In de derde ronde versloeg het Engelse toptalent Ricky Evans met 4-2 in sets. Enkele familieleden waren present in Alexandra Palace te Londen om Champagne toe te juichen. Zijn vriendin ontbrak echter.

'Dat breekt mijn hart'

De speler uit Huddersfield zei na afloop op de persconferentie: "Je wilt dat je geliefden en naasten er zijn bij het WK. Mijn vriendin is er echter niet bij. Dat breekt mijn hart. Ze werkt bij Ford in Huddersfield, ze heeft een administratieve functie. Ze vond het erg rot dat ze niet kon komen."

"Haar manager liet haar eerder dit WK een paar dagen vrij nemen. Maar dit keer stond hij het niet toe." En met dat besluit is Manby het niet eens. Hij zegt: "Alsof dit soort situaties zo vaak voorkomen... Ik vind eerlijk gezegd dat haar manager er met dit besluit flink naast zit."

Dochter van de baas

Champagne zet alles op alles om te zorgen dat zijn vriendin, die trouwens de dochter is van zijn baas (Manby is ook een metselaar) wel zijn partij tegen Gian van Veen kan bijwonen. Verder heeft hij niet te klagen over het enthousiasme om hem te supporten. Links en rechts vragen mensen hem om tickets.

"Ja, mensen willen komen, zeker nu ik hier debuteer. Ik bepaal aan wie ik tickets geef. Ik heb veel familieleden met wie ik hecht ben. Mijn opa kon mijn eerste twee partijen niet bijwonen, maar hij was er wel tegen Evans."

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2026 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.