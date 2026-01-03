Een zeer opmerkelijke situatie deed zich voor bij de finale van het WK darts. Gian van Veen stond al dik achter tegen regerend kampioen Luke Littler, toen er plots een bloedspetter op het dartbord zat.

Bij 4-1 in sets en 1-0 in legs voor Littler zat er ineens een rode bloedvlek in het vak van de 5. "Een rood vlekje en Van Veen kijkt weer naar zijn vinger", zeiden de Viaplay-commentatoren. "Dat zal dan van zijn vinger afkomen."

Vervolgens werd het bord vervangen door de dartsbond PDC.

Nieuw bord

Nadat Littler weer een setje pakte, en het dus 5-1 stond voor de Engelse tiener, besloot caller George Noble in te grijpen. Hij informeerde Littler en Van Veen dat er een vers, schoon bord zou komen. Van Veen maakte nog een gebaar met zijn handen, als om uit te leggen dat het bloed van hem afkomstig was.

"We gaan het bord wisselen", zeiden de commentatoren. "Van Veen zegt: oké, ik ben het, het komt van mijn hand. Ja, daar zie ik dat de stage official die het bord moet regelen al staan. Ze hebben er geen last van, maar Noble weet dat dit voor televisie geen mooi gezicht is. Dus er moet gewoon een nieuw bord opgehangen worden."

Eerder bloederig incident

Bij het EK darts in oktober 2025 had Van Veen een soortgelijk incident. Tijdens zijn duel tegen Van Gerwen in de halve finale was destijds te zien dat The Giant een vervelende blessure had. Precies op de plek waar hij zijn pijlen moest vasthouden, zat bloed.

Na de halve finale legde GVV aan Viaplay uit wat er aan de hand was. "Ik was gewoon aan het darten en ik heb vrij heftige grip aan mijn pijlen, en dat vind ik heel erg fijn. Maar vanmiddag was ik aan het gooien tijdens mijn wedstrijd tegen Ryan Joyce. En ik gebruik diamond grip, wat best scherp kan zijn. En dat had een puntje dat achter mijn vinger bleef hangen. Dus mijn vinger ligt een klein beetje open".