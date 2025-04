Zoveel prijzengeld wint Michael van Gerwen met zijn eerste titel van het jaar in München

Michael van Gerwen heeft eindelijk zijn eerste titel van 2025 gewonnen. De Nederlandse topdarter pakte de titel in München door de German Darts Grand Prix te winnen. In de finale versloeg hij landgenoot Gian van Veen. Lees hier hoeveel Van Gerwen verdient met de winst.

Van Gerwen was duidelijk de betere in de finale van het vierde European Tour-toernooi van het seizoen. Hij won met 8-5 van zijn talentvolle Nederlander en gooide eerder op de Tweede Paasdag een negendarter. Voor het eerst dit jaar was 'de oude' Van Gerwen weer even terug te zien.

De Nederlander gooide met name in de kwartfinale en halve finale wedstrijden als vanouds. Hij won van Ryan Joyce (6-4) en Josh Rock (7-2) met gemiddeldes van dik boven de 100.

Prijzengeld German Darts Grand Prix

Het winnen van de German Darts Grand Prix is ook goed voor de portemonnee van Mighty Mike. Met de winst van het toernooi in München krijgt de Nederlander 30 duizend pond bijgeschreven op zijn bankaccount. Dat is bijna 35 duizend euro. Verliezend finalist Van Veen wint slechts 12 duizend pond (bijna 14 duizend euro).

Na Van Gerwen en Van Veen was Niels Zonneveld de beste Nederlander. Hij reikte tot de achtste finales. Raymond van Barneveld, Dirk van Duijvenbode, Jermaine Wattimena en Danny Noppert verloren in de tweede ronde.

Loodzware periode

Hoewel Van Gerwen zijn 38ste Euro Tour-titel pakte in München, verrast deze titel alsnog. De Nederlandse nummer één is bezig aan een lastige periode in zijn loopbaan, waar weinig lijkt te lukken. Hij verloor vier keer op rij in de eerste ronde van een Players Championship-toernooi en verloor direct bij de Premier League-avond in Rotterdam Ahoy.

De Groene Sloopkogel was dan ook emotioneel op het podium. Hij vocht tegen de tranen. De zege, zijn eerste titel van het jaar, betekent veel voor hem. Na alle twijfels en kritiek van de afgelopen maanden is het eindelijk raak voor de nummer drie van de wereld. Hij dankte ook meteen het publiek in München, waarmee hij een sneertje uitdeelde naar Luke Littler.