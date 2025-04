Geëmotioneerde Michael van Gerwen boekt na loodzware periode eindelijk groot succes

Michael van Gerwen heeft de German Darts Grand Prix gewonnen. De Nederlandse topdarter heeft een loodzware periode achter de rug, maar was in München voor even weer de oude. Hij won in de finale (alweer) van landgenoot Gian van Veen: 8-5. Het is de eerste titel voor Van Gerwen in 2025.

De overwinning van Van Gerwen komt na een zware periode voor de Brabander. Hij blesseerde zich op knullige wijze door een T-shirt op de verkeerde manier te passen en werd meteen uitgeschakeld tijdens de Premier League-avond in Ahoy. In München liet Mighty Mike zijn ouderwetse vorm zien. Eerder op de maandag gooide hij een negendarter.

De wedstrijd ging er in het begin nog gelijk aan toe. Van Gerwen kwam op een 2-0 voorsprong, maar Van Veen brak terug en trok de stand gelijk tot 4-4. Hoewel van Veen voor een groot gedeelte van de wedstrijd beter scoorde, was het finishen van Van Gerwen van formaat.

De Groene Sloopkogel kwam op een 6-5 voorsprong en kreeg in de twaalfde leg voor het eerst de kans om Van Veen weer te breken. Van Gerwen sloeg toe en maakte 7-5 via dubbel vier. Een 41-finish zorgde voor de 38ste Euro Tour-titel van zijn carrière. Van Veen verliest zijn tweede finale.

Emoties

Na afloop vocht Van Gerwen tegen zijn tranen. De zege, zijn eerste titel van het jaar, betekent veel voor hem. Na alle twijfels en kritiek van de afgelopen maanden is het eindelijk raak voor de nummer drie van de wereld. Hij dankte ook meteen het publiek in München, waarmee hij een sneertje uitdeelde naar Luke Littler.

Van Gerwen in topvorm

Van Gerwen was in ouderwetse topvorm op Tweede Paasdag. Mighty Mike gooide in de kwartfinale én halve finale ruim boven een gemiddelde van 100. Een prestatie die de Nederlandse darter al enige tijd niet had laten zien.

In de kwartfinale tegen Ryan Joyce kwam Van Gerwen op een 4-2 achterstand, maar draaide dit door zijn sterke scorende vermogen om naar 6-4 winst. In de halve finale won Van Gerwen met 7-2 van de Noord-Ier Josh Rock met een gemiddelde van 104.37.

Gian van Veen

Van Gerwen trof een landgenoot in vorm in de finale. De 22-jarige Van Veen speelde een fenomenale halve eindstrijd met Littler. Hij won met 7-4 en leek niets te missen. Een gemiddelde van 110.81 is van absoluut wereldniveau. Dat belooft wat voor de toekomst. Van Veen wordt donderdag 23 jaar oud.

Het is niet de eerste keer dat Van Gerwen en Van Veen elkaar tegenkwamen in de finale van een Euro Tour-toernooi. Vorig jaar haalde Van Veen zijn eerste finale en moest het met 8-7 afweten tegenover de Nederlandse nummer één. Dat was de finale van de Hungarian Darts Trophy in Boedapest.

Blessure Van Gerwen

Het is verrassend te noemen dat Van Gerwen weer ouderwets goed staat te spelen. De laatste weken gaat het namelijk helemaal niet lekker met de Nederlander. Hij blesseerde zijn schouder op een knullige manier door het passen van een T-shirt en verloor vier keer op rij in de eerste ronde van een Players Championship.

De German Darts Grand Prix lijkt wellicht de ommekeer voor de nummer drie van de wereld. De winnaar gaat naar huis met dertig duizend pond. De verliezend finalist moet genoegen nemen met twaalf duizend pond.