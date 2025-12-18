Het Belgische darten bevindt zich op een absoluut dieptepunt. In de eerste ronde van het WK sneuvelden liefst vijf zuiderburen, van wie Mike De Decker de laatste was. Hij beleefde een totale afgang tegen de Keniaanse debutant David Munyua.

Met Kim Huybrechts, Dimitri Van den Bergh, Mario Vandenbogaerde en Andy Baetens was België in de eerste week al vier darters kwijt. Alle hoop was gevestigd op De Decker, de winnaar van de World Grand Prix in 2024. Maar van de speler die toen zijn eerste major won lijkt helemaal niets meer over. Tegen Munyua ontbrak bij De Decker alle vorm van zelfvertrouwen.

De Decker kwam met 2-0 voor in sets en er leek weinig aan de hand. Munyua gaf echter geen krimp en met het publiek achter hem perste hij er een beslissende set uit. Daarin gooide de Keniaan 135 uit, waarmee hij de fans in Ally Pally helemaal wild maakte. Het dak ging er pas echt af toen Munyua de winnende pijl gooide. Overal was het feest, behalve in België.

'De Belgen zullen het dartsfeest op tv moeten volgen'

'Totale desillusie', kopt Het Laatste Nieuws na de deceptie van hun landgenoot. ' Niet te geloven. Mike De Decker geeft het helemaal weg en verliest van David Munyua. Het WK darts zit erop voor de Belgen', is de pijnlijke conclusie.

'De Belgische malaise is compleet', vat Het Nieuwsblad samen. 'Wat een deceptie voor het Belgische dartsland met vijf exits in de eerste ronde.' Volgens Sporza 'is het Belgisch drama compleet'. 'Voor de Belgen is h et een trieste afsluiter van een sowieso dramatisch jaar. Zij zullen de rest van het grootste dartsfeest ter wereld op televisie moeten volgen.'

