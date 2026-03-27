Het gaat uitstekend met het darts. De sport zit stevig in de lift, het prijzengeld kan door de dartsbond PDC flink worden verhoogd en in Luke Littler (19) is er een nieuwe aansprekende held opgestaan. Topdarters zijn nu grootverdieners. Daar hoort soms ook wat primadonna-gedrag bij, stelt Barry Hearn.

Jarenlang was Barry Hearn de voorzitter van de PDC. Tegenwoordig is zijn zoon Eddie Hearn de leider van de grootste dartsbond ter wereld. Hearn is nog wel betrokken bij sportpromotor Matchroom Sport, dat zich ook richt op onder meer boksen en snooker.

Zeurende darters

In gesprek met SportsBoom laat Hearn senior zich ontvallen dat darters van nu misschien wel iets té professioneel zijn. Hearn weet namelijk dat ze soms eisen stellen of verzoeken indienen die wat hem betreft te gortig zijn.

"Zelfs de darters, zelfs zij zeuren,", aldus de Britse sportbestuurder. "Iemand zei laatst iets tegen me, ik ga niet zeggen wie, maar hij is behoorlijk bekend. En hou in gedachten dat hij de huidige wereldkampioen is. Hij begon over het eten bij de Premier League-toernooien."

Luke Littler

Met die omschrijving kan hij slechts één speler op het oog hebben: Luke Littler. De 19-jarige Engelsman is inmiddels tweevoudig wereldkampioen en deelt al enige tijd de lakens uit in de sport.

"Hij zei zoiets als: ‘Kunnen we een chef meenemen?", zo gaat Hearn verder. "Zijn manager vroeg ook: ‘Kunnen we zijn eigen kok meenemen?’ Toen zei ik: 'Het is verdomme een dartstoernooi. Waar heb je het over? Hou op en drink gewoon je bier.'"

Geld

Littler kreeg als winnaar van het WK darts 2026, begin dit jaar, liefst 1 miljoen Britse pond aan prijzengeld. Dat was een verdubbeling van de hoofdprijs die hij het jaar daarvoor won. Waar eindigt dit?

"Ik weet niet wat Littler dit jaar gaat verdienen", zegt Hearn. "Zes miljoen misschien? Dat is toch niet slecht voor een potje darts? Als je kijkt naar de oude generatie, naar iemand als Phil Taylor, die gooide gemiddeldes die net zo goed waren als die van Luke, misschien zelfs beter. Maar het draait om tijd en plaats. Wat ben je waard op dat moment?"