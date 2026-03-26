Dat Gian van Veen überhaupt de Premier League Darts in Berlijn haalde, mocht al een wondertje heten. De Nederlander lag vorige week in het ziekenhuis met nierstenen en miste daardoor al de avond in Dublin. In de Duitse hoofdstad was hij terug, maar was hij flink verzwakt in de kwartfinale tegen Gerwyn Price.

Van Veen waarschuwde van tevoren al dat hij deze week nauwelijks kon trainen vanwege de nasleep van zijn ziekenhuisopname. Hij lag vier dagen in het ziekenhuis (woensdag tot en met zaterdag) en verloor veel kracht en energie, zei hij tegen Sportnieuws.nl. Toch wilde hij er alles aan doen om niet twee Premier League-avonden te missen en stond hij er donderdagavond wel gewoon.

Puffen en steunen

Hij kon het zich ook niet veroorloven om weer een reglementaire 6-0 nederlaag aan zijn broek te krijgen van de PDC door zich af te melden. Wellicht tegen beter weten in stond hij op het podium in Berlijn, maar was het puffen en steunen geblazen. Hij kreeg nauwelijks twee beurten op rij fatsoenlijk in het bord en keek al snel tegen een onoverbrugbare achterstand aan.

Toch niet voor niks

Price kende namelijk geen genade en liep uit naar een 5-0 voorsprong. Even dreigde een 6-0 afstraffing, maar bleek de komst van Van Veen toch niet voor niks. Hij pakte op 5-0 zijn eerste leg en kon er om lachen. Price baalde flink, want hij miste matchdarts om de klus eerder te klaren. Toch liet de Welshman het niet gebeuren dat hij de verzwakte Nederlander terug in de wedstrijd liet en klaarde hij de klus een leg later: 6-1.

Reactie Gian van Veen

Na afloop van zijn kansloze 6-1 nederlaag reageerde Van Veen op Instagram op zijn vermoeiende avond. "Misschien was ik er toch niet 100 procent klaar voor. Maar voor mij voelde het goed om in Berlijn te zijn en ik heb geen spijt. Ik worstelde op het podium, had weinig energie, maar ik genoot er wel van. En daar gaat het allemaa om. Volgende week in Manchester ben ik er weer bij en dan hoop ik fitter te zijn."

Luke Littler

Price speelt in de halve finale tegen Luke Littler, die afrekende met Stephen Bunting. Vorig jaar werd de wereldkampioen keihard uitgefloten in Berlijn en had hij het verbruid bij de Duitse fans. Het zorgde ervoor dat Littler voortaan altijd uitgefloten zou worden in Duitsland, maar een jaar na dato bleek er van die haat weinig meer over. In de kwartfinale tegen Bunting klonk er geen gejoel en lijkt de vrede weer gesloten.