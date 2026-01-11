WK-gangers Charlie Manby, Mervyn King, Jurjen van der Velde, Chris Landman en Adam Gawlas hebben op de slotdag van Q-School hun tourkaart bij de PDC veiliggesteld. De darters hielden de zenuwen op de spannende slotdag in bedwang en mogen zich de komende twee jaar profdarter noemen. Ook Jeffrey de Zwaan voegde zich bij de gelukkigen.

Q-School moest de afgelopen week een oordeel vellen over wie er prof mocht worden en wie niet. Er waren 29 tourkaarten uit te delen en de laatste daarvan werden zondagavond gepakt. Voor de Nederlanders was het een uitstekende dag, want Landman, Van de Velde en De Zwaan kregen ook nog eens gezelschap van Alexander Merkx en Sietse Lap. Daarmee komt het totaal aantal landgenoten met een startbewijs voor PDC-toernooien op zeven. Jimmy van Schie en Jeffrey Sparidaans waren eerder al verzekerd van hun virtuele tourkaart.

Andere bekende namen

De Europese variant van Q-School in het Duitse Kalkar leverde ook nog rentrees op van bijvoorbeeld Cristo Reyes. De Spanjaard verloor op het afgelopen WK darts nog in de eerste ronde van latere finalist Gian van Veen. Ook Arno Merk, die op het WK in de derde ronde verloor van Michael van Gerwen, heeft een tourkaart te pakken. Benjamin Pratnemer schreef zondag geschiedenis door als eerste Sloveen ooit een tourkaart te winnen.

19 tourkaarten in Europa



- Jeffrey Sparidaans, Jimmy van Schie, Jeffrey de Zwaan, Chris Landman, Jurjen van der Velde, Sietse Lap en Alexander Merkx (Nederland)

- Arno Merk, Matthias Ehlers, Yorick Hofkens, Marvin Kraft en Pascal Rupprecht (Duitsland)

- Filip Bereza (Polen)

- Adam Gawlas (Tsjechië)

- Cristo Reyes (Spanje)

- Benjamin Pratnemer (Slovenië)

Jurjen van der Velde

Voor Van der Velde past deze tourkaart perfect in zijn ontwikkeling. Ruim een jaar geleden maakte hij zijn debuut op het grote podium door de finale te halen van het jeugd-WK. Die verloor hij van Van Veen en daarna gingen zijn tranen de wereld over. In 2025 werkte hij op de Development Tour succesvol aan zijn niveau en haalde hij op eigen kracht het WK én de Grand Slam of Darts. Op laatsgenoemde major kwam hij zelfs door de groepsfase heen. Op het WK verloor hij een Fries onderonsje van Danny Noppert.

Ook in Engeland topnamen

Groot-Brittannië had z'n eigen variant van Q-School en daar waren dertien tourkaarten te verdienen. Op de slotdag greep Charlie Manby zijn kans. De jongeling, op het WK nog in de vierde ronde pas uitgeschakeld door Van Veen, haalde op de slotdag de finale en was daarmee zeker van zijn debuut bij de PDC. Hij krijgt gezelschap van oudgediende Mervyn King, die zijn tourkaart vorig jaar verloor maar die nu weer terug heeft. Ook Stephen Burton, met eerdere PDC-ervaring, keert terug.

13 tourkaarten in Groot-Brittannië



- Carl Sneyd, Charlie Manby, Samuel Price, Stephen Burton, Mervyn King en Tyler Thorpe (Engeland)

- Niall Culleton, Shane McGuirk en Stephen Rosney (Ierland)

- Rhys Griffin (Wales)

- Adam Leek (Australië)

- David Sharp (Schotland)