De dartswereld maakte in 2016 kennis met Corey Cadby, destijds een megatalent. Maar door problemen verdween 'de Mario Balotelli van het darts' van het podium. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door wordt de inmiddels 30-jarige darter besproken. "Zo zonde."

Presentator Damian Vlottes opent het gesprek over Cadby met een vergelijking met voetballer Balotelli. "Die heeft alles, behalve verstand. En dat heb ik bij Cadby ook." Oud-topdarter Vincent van der Voort gaat daarin mee. "Ja, zo zonde, hè. Die had alles om een wereldtopper te worden."

Van der Voort geeft een omschrijving van het talent van Cadby. "Een character, niet bang voor de top. Er gebeurde altijd wat op het podium. Lekker af en toe een beetje opstootjes, ik vond het echt een heel goede speler. Ik vind het echt zonde dat-ie het zo verpest heeft voor zichzelf."

Strijd met Phil Taylor

Vlottes merkt op dat Cadby aan het begin van zijn carrière al een strijd met darticoon Phil Taylor had opgebouwd, terwijl de jonge Australiër destijds nog niet eens een tour card had. De presentator van de podcast weet te vertellen dat de twee darters vier keer tegenover elkaar stonden, allemaal op de World Series, waarvan Cadby twee keer won. "Eén keer gooide Taylor 111,66 gemiddeld en die wedstrijd won Cadby met 6-2. Hij goide zelf 104."

Fast Vinny kan zich herinneren dat Cadby naar Q School kwam en zich direct plaatste voor de Pro Tour. "Die haalde zijn Tour Card en eerste jaar meteen UK Open-finale (na twee maanden al, red.), won een Pro Tour in zijn eerste of tweede weekend. Dat was er eentje, maar een niet heel verstandige jongen."

Strafblad van Corey Cadby

Dat gebeurde allemaal in 2018, waarna Cadby even van het podium verdween. Tot 2023, toen hij zich weer meldde op Q School. "Met welgeteld drie flights, één setje. Maar hij won gelijk zijn Tour Card weer terug. Alleen hij kon geen visum krijgen, dat is natuurlijk een beetje zijn probleem geweest", aldus Vlottes.

Van der Voort haakt daarop in: "Ja, hij is vaak opgepakt. Heel veel ellende in Australië gehad, waardoor hij Engeland niet meer in kon." Vlottes weet dat Cadby zelfs in eigen land niet volop meer kan darten. Hij grapt: "Hij kan ook geen Tour afgaan, omdat hij niet op bepaalde plekken kan komen. Ik heb wel eens gehoord dat zijn strafblad moest worden geprint en dat die printer nog bezig is."

De conclusie van de 49-jarige Van der Voort is duidelijk: "Dan is het einde carrière, gewoon klaar. Zonde."

