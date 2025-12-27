Cameron Menzies zorgde voor het grootste verhaal op het WK darts. Dat kwam echter niet omdat hij zijn pijlen liet spreken. De emotionele Schot uitte zijn woede na een nederlaag op een tafeltje. Die actie van Menzies ging heel de wereld over. Het wordt besproken in de laatste aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

"Cameron Menzies, die heeft het darten niet per se positief verkocht", stelt presentator Damian Vlottes. "Hij sloeg een tafeltje aan gort - en zijn eigen hand."

De emotionele Schotse darter doet regelmatig opmerkelijke dingen op het podium, maar deze keer maakte hij het wel héél bont. Na zijn nederlaag tegen Charlie Manby stak hij zijn hand in het siervuurwerk en sloeg hij vervolgens tegen de onderkant van een tafeltje. Met alle gevolgen van dien. Zwaar bebloed liep Menzies het podium af.

'Het is een heel diepe wond'

"Het is een heel treurig verhaal", blikt ex-darter Vincent van der Voort terug. "Daar krijgt hij waarschijnlijk een boete voor en de PDC vindt het helemaal niks. Maar dan zie je bij elk promofilmpje het toch voorbij komen…", verbaast Van der Voort zich.

"We hebben het veel over Menzies gehad. Ik hoop niet dat hij blijvende schade aan zijn hand heeft", gaat de ex-darter verder. Van der Voort heeft wat rondvraag gedaan naar de gevolgen voor Menzies. "Het is niet gebroken, maar het was wel een hele diepe wond." Het is dus afwachten of hij er volgende maand bij is, wanneer de Winmau World Masters plaatsvindt.

Geintje van ex-vriendin

In de dagen die volgden waren er verschillende darters die de draak stoken met Menzies, onder wie zijn ex-vriendin Fallon Sherrock. Zij maakte wat schaduwboksbewegingen tegen het tafeltje. "Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet plaatsen. Was dat een sneertje, was dat leuk doen?", vraagt Vlottes zich af. "Dat weet ik niet", reageert Van der Voort. "Normaal is ze niet zo leuk, dus weet niet of dit leuk bedoeld was."

