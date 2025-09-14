Michael van Gerwen heeft zondagavond de World Series of Darts Finals gewonnen. Dit is zijn eerste grote prijs in twee jaar tijd. Na afloop gierden de emoties dan ook door zijn lichaam.

Waterige ogen, een trotse blik en een strijdlustige houding. Van Gerwen heeft het allemaal na zijn overwinning in de finale op Luke Littler.

'We weten waar ik vandaan kom'

Met dochter Zoë op zijn schouder verschijnt de kersverse kampioen voor de microfoon van ViaPlay. Hier laat hij duidelijk blijken erg blij te zijn met de winst. "We weten allemaal waar ik vandaan kom en om dan dit te laten zien voor je eigen publiek, dat betekent natuurlijk de wereld."

De interviewer blikt terug op de laatste keer dat de Nederlandse topdarter Littler in een finale versloeg. Dat was in Den Bosch, en nu doet hij het weer in eigen huis.

Die gedachte doet erg veel met Van Gerwen. "Het doet veel met me. Ik speel heel het jaar door overal toernooien, en daar staat altijd heel veel druk op. Maar om het dan nu te laten zien voor je eigen publiek, dat geeft heel veel voldoening. Ik hoop dat dit het begin is van heel veel mooie dingen."

Niet verwacht

Een week geleden had Mighty Mike niet kunnen bedenken dat hij deze prijs zou pakken. "Ik moet heel eerlijk zijn, ik had dit een week geleden niet verwacht."

Hij vervolgde: "Ik begon dit toernooi met de gedachte 'ik wil gewoon leuke wedstrijden neerzetten'. Maar dat ik tot dit in staat was, dat had ik niet verwacht."

Waarschuwing

Na het winnen van deze titel heeft Van Gerwen ook een flinke waarschuwing voor zijn concurrenten. "Ze kunnen allemaal de borst nat maken, want ik ben nog niet klaar. Ik houd van dit spelletje."

En dochter Zoë vond het ook ontzettend leuk om mee te gaan naar de wedstrijden. Ze vindt het 'heel fijn' dat haar papa heeft gewonnen.