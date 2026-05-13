Michael van Gerwen was dinsdag nog de beste tijdens Players Championship 15, maar woensdag ging het een stuk minder voor de Nederlandse topdarter. Ook voor Raymond van Barneveld werd het (weer) een dag om snel te vergeten.

Van Gerwen liet dinsdag zien het niet verleerd te zijn. Hij won voor het eerst sinds eind 2024 weer eens een vloertoernooi en de manier waarop was indrukwekkend. In de halve finale kwam hij dicht bij het wereldrecord door een gemiddelde van 122,34 te gooien.

Blamage

Woensdag ging het echter een stuk minder. In de eerste ronde van Players Championship 16 moest Mighty Mike het opnemen tegen Joe Hunt. De Engelsman heeft geen tourkaart, maar als reserve mag hij door enkele afmeldingen als nummer één van de Challenge Tour toch meedoen tussen de grote namen.

Daar waar Van Gerwen dinsdag liet zien top te zijn, was dat woensdag niet het geval. Hij keek al snel tegen een 1-3 achterstand aan en kwam dit niet meer te boven. Hij ging met 3-6 onderuit tegen Hunt en eindigde op een gemiddelde van iets meer dan 92.

Goede voorbereiding

Op zijn sociale kanalen liet Van Gerwen vlak voor het begin van het toernooi nog zien een goed humeur te hebben. Hij plaatste een foto van een balende Niels Zonneveld, die een 150-finish op de bullseye had gemist voor een gezamenlijke 9-darter. Wessel Nijman zorgde voor de 180, Van Gerwen voor de 171 en Zonneveld liet net na om het spektakelstuk af te maken. "Bedankt vriend", kon Van Gerwen daar wel om lachen.

𝐏𝐫𝐨 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐏𝐫𝐞𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 🇳🇱 @WesselNijman180 starts with the 180. I answer with the 171. Then @ZonneveldNiels bottles the last dart for the 3x bull finish… cheers mate 🤝🤣 pic.twitter.com/FrKa3KihXq — Michael Van Gerwen (@MvG180) May 13, 2026

Van Barneveld

Voor Raymond van Barneveld was het woensdag ook snel klaar. Hij was de eerste verliezer van de dag, na een ruime nederlaag tegen Karel Sedlacek. Het werd maar liefst 6-0 voor de Tsjech en Barney eindigde op een pijnlijk gemiddelde van onder de 80. Dat gebeurde hem afgelopen weekend op de Euro Tour in Graz ook, toen gooide hij daar zijn laagste gemiddelde ooit op de Euro Tour.

Nederlands slachtveld in eerste ronde

De eerste ronde werd een slachtveld voor de Nederlanders. Van de 23 deelnemende Nederlanders gingen er maar negen door. Wessel Nijman en Kevin Doets, recente winnaars van Pro Tours, overleefden het slachtveld wel.

