Het WK darts 2026 gaat officieel van start. Op dag 1 zien we wereldkampioen Luke Littler in actie, die begint aan het verdedigen van zijn titel. In totaal doen er 28 debutanten mee, die zullen hopen op eenzelfde sprookje als Kirk Shepherd. De inmiddels vergeten darter haalde in 2008 verrassend de finale.

Het WK van 2008 was ook het eerste van Vincent van der Voort bij de PDC. Maar de inmiddels ex-darter kon niet tippen aan het debuutjaar van qualifier Kirk Shepherd. Die verbaasde vriend en vijand met zijn finaleplaats. "Het was niet het lachertje op de tour, maar wel een beetje een gekkie. We vonden hem allemaal maar een beetje een rare vogel", zegt Van der Voort in een speciale aflevering van Darts Draait Door. "Hij was niet bang om te winnen."

'Het was iets bizars'

Dat bewees Shepherd op weg naar de finale wel. Hij versloeg onder anderen Peter Manley en Terry Jenkins, toen de nummers 4 en 5 van de wereld. Daarna was ook Wayne Mardle aan de beurt in de halve finale. Stuk voor stuk namen van formaat die hij als debutant versloeg op weg naar de eindstrijd.

"Ik denk dat dat niet meer kan nu. Daar geloof ik niet in. Dat was echt uit het niets", aldus Van der Voort, die nog steeds lovend is over Shepherds prestatie. "Een geweldig toernooi, echt fantastisch. Superknap van hem. Eigenlijk was-ie er nog niet aan toe, maar het was iets bizars", erkent hij.

Shepherd verloor in de finale van de "heel erg onderschatte" Canadees John Part (7-2 in sets). "Hij was nummer 11 van de wereld, maar iedereen wist: als hij er goed inzit, dan is hij moeilijk te verslaan. Hij werd niet zenuwachtig."

Net zo snel weer vergeten

Shepherd kwam door zijn prestatie de top 32 van de wereld binnen, maar werd niet uitgenodigd voor de Premier League Darts. In de ogen van Van der Voort was hij daar ook niet klaar voor. "Hij is daarna nooit meer in de buurt gekomen van zo’n prestatie. De laatste jaren op de tour kreeg hij darteritus en toen heb ik hem nooit meer gezien", bedenkt Van der Voort zich.

Een topspeler ging er niet verloren aan Shepherd. "Hij was daar niet constant genoeg voor. Hij had een hele ingewikkelde worp en ook zijn persoonlijkheid liet dat niet toe", meent Van der Voort, die afsluit met een ietwat opmerkelijke herinnering over hem. "Van die grapjes in een vol vliegtuig, wat gewoon véél te ver gaat", noemt hij als voorbeeld.

Bekijk de hele aflevering hieronder:

