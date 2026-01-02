Gian van Veen bereikte donderdagavond niet alleen de halve finale van het WK darts, hij is nu ook officieel de beste Nederlandse darter. Door zijn zege op Luke Humphries is hij Michael van Gerwen voorbij op de ranglijst en ook dat voelt nogal onwerkelijk voor hem.

Door het vele prijzengeld dat er op het spel staat bij het WK darts is Van Veen stijgende met zijn halve finale. Hij staat nu derde op de PDC-rankings en neemt die plek over van Van Gerwen. "Ik had dat nooit als doel, want ik dacht niet dat het kon", vertelt Van Veen over die prestatie op zijn persconferentie. "Als Nederlander kijk je zo erg op tegen die jongens. Eerst tegen Raymond van Barneveld en daarna tegen Michael van Gerwen. Ik wilde wel graag de tweede Nederlander op de ranking worden, maar dat ik nu de eerste ben is echt ongelofelijk."

Gary Anderson

Door zijn plek in de halve finale neemt Van Veen het op tegen zijn dartsvoorbeeld Gary Anderson. Een grote eer. "In 2011 keek ik mijn eerste finale van het WK darts. Daar stond Anderson al in de eindstrijd tegen Adrian Lewis toentertijd. Ik had nooit gedacht dat ik zo veel jaar later zelf tegen hem zou staan in de halve finale van het WK." Volgens Van Veen is het denken aan die komende wedstrijd al 'ongelofelijk' en zal hij zich waarschijnlijk 'een paar keer moeten knijpen'.

Van Veen durft met zijn halve finaleplek inmiddels ook te 'dromen' van de eindoverwinning op het WK darts. "Vanavond in bed zal ik het wel visualiseren. Het gaat wel lastig worden met Anderson in de halve finale en Luke Littler of Ryan Searle in de finale." De Nederlander merkt ook op dat hij 'een goede kans heeft als hij blijft spelen als tegen Humphries.

Luke Humphries

Van Veen won in zijn wedstrijd met Humphries de laatste vier sets op rij en zag daarna de lichaamstaal van zijn opponent veranderen. "Dat zie je wel ja. e eerste sets was hij heel positief, want toen ging het scorend goed, maar daarna werd dat alsmaar minder. Het was niet dat hij zijn pijlen wegsmeet, maar hij werd negatiever." Van Veen bleef hem dan ook onder druk zetten en won de wedstrijd met 5-1.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2026 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.