Peter Wright voelt zich beter dan ooit en denkt serieus dat hij in december een geweldig WK darts gaat spelen. De iconische darter met bijnaam 'Snakebite' is wel klaar met alle mensen die hem naar beneden praten. Op de Players Championships Finals deelde de Schot een sneer uit naar zijn 'haters' en praatte hij over grote veranderingen.

De 55-jarige Wright bleefde afgelopen jaar een vrije val. Door uitblijvende resultaten zakte hij uit de top-32 van de wereld en zagen zijn fans hem nauwelijks meer duels winnen. Op de PC Finals won hij weliswaar van Joe Cullen in de eerste ronde, maar zijn tegenstander zit in hetzelfde schuitje. Tegen James Wade in de tweede ronde vloog Wright er alweer uit, tot grote frustratie van hem zelf.

'Poep in mijn broek'

"Ik heb dit jaar geen magische momenten gehad en worstel al het hele jaar", zei Wright na zijn enige zege in Minehead. "Ik ben veel aan het trainen en het ziet er ook echt goed uit op het oefenbord, maar als ik het podium op ga is het weg en poep ik in mijn broek." Dat zag de rest van de dartswereld afgelopen maanden ook. Meermaals klonken er geluiden dat Wright beter kon stoppen.

'Ik ben nog niet klaar hè!'

Maar als een van de verslaggevers daarop durft te hinten, reageert hij fel. "Ik ben nog niet klaar hè! Mensen zeggen dat ik op moet geven en misschien hebben ze gelijk. Maar van binnen ben ik nogniet klaar. Er ligt een miljoen pond op de wereldkampioen te wachten. Ik weet dat ik iedereen kan verslaan. Het enige wat ik nodig heb, is drie weken lang goed spelen op het WK."

'Mensen hun ongelijk geven'

De Schot baalt ervan dat zijn trainingsvorm niet overspringt op zijn wedstrijdniveau. "Heel irritant dat ik het niet kan. Ik ben nog steeds hongerig, die nieuwe gasten inspireren me nog steeds. James Wade ook, hij speelt dit jaar weer zo goed als ooit. Als hij het kan, kan ik het ook. Ik hou ervan om mensen hun ongelijk te geven."

'Dan zou ik mijn fans teleurstellen'

Mede daarom veranderde hij op de Players Championships Finals zijn opkomstliedje en denkt hij erover na om zijn 'karakter' Snakebite los te laten. "Ik zou het graag willen om gewoon Peter Wright te zijn, maar dan zou ik mijn fans teleurstellen. Zeker de kinderen die naar mij opkijken."

Nieuw opkomstnummer

De val op de ranglijst had effect op het gemoed van Wright, maar zorgde ook voor opluchting en de nodige reset. Met zijn nieuwe opkomstnummer Tubthumping van Chumbawamba sneert hij naar zijn haters. "Mensen halen me naar beneden, maar ik krabbel weer op. Dat is mijn boodschap naar die mensen."

