Peter Wright (55) heeft bij het majortoernooi Players Championship Finals een besluit genomen zonder instemming van zijn vrouw Jo. En kenners van de Schotse ex-wereldkampioen weten dat hij normaal gesproken zelfs de kleinste details afstemt met haar.

De vaste walk-onsong van Snakebite is het feestelijke Don't Stop the Party van Pitbull. Tijdens dat nummer huppelt Wright in lange horizontale stroken over het podium, tot genoegen van de fans. Maar bij de PC Finals in Minehead weerklinkt er plots een ander nummer door de speakers.

'Ze wist er niets van'

Wright besloot te switchen naar Tubthumping van Chumbawamba, een hit uit 1997 met als bekendste tekst: 'I get knocked out, but I get up again, you will never keep me down'. Tegenover sponsor Ladbrokes zegt Wright: "Het is mijn keus. Jo wist er niets van af. Ik wilde gewoon mezelf een prikkel geven. Het is het soort nummer waar het publiek van houdt."

Peter Wright walked on to Tubthumping by Chumbawamba for his game yesterday (absolute banger, I don’t blame him one bit)



But wife Jo isn’t too happy! He plans on using it again today and hopefully tomorrow if he makes it that far, but will he go through with it? 🤣 https://t.co/rlTKVvxcNv — Josh (@joshpearson180) November 22, 2025

Daarna zegt Jo van een afstandje: "Ik wist er wel van, maar pas kort voor de wedstrijd." Wright zegt: "Ik blijf dit hele weekend bij dit nummer", waarop Jo zegt: "Nee, dat doe je niet!" En Jo zegt: "Nee, niet als je op het hoofdpodium speelt." Maar Wright benadrukt dat alles al is besproken met de bond PDC. "En het is me al verteld dat ze het gaan afspelen". Waarop Jo zegt: "Maar ik heb je verteld dat je het niet doet!"

Zakgeld

In mei 2022, toen Wright de nummer 1 van de ranking was, vertelde de Schotse darter dat Jo hem al door heel veel moeilijke tijden heeft gesleept. "Mijn vrouw Jo en haar vader bleven mij steunen", gaf Wright toe over de tijd dat hij diep in de schulden zat.

"Ik was klaar om afscheid te nemen. We hadden gewoon geen geld meer. Jo en ik hadden niet eens een huis, terwijl zij de enige was die mij financieel ondersteunde." Volgens Wright betaalde Jo zijn hotels, vluchten en inschrijfgelden van haar centjes. "Waarschijnlijk ben ik de armste nummer 1 van de wereld. Mijn prijzengeld wordt op de bedrijfsrekening van Jo gestort. Zij geeft mij daarom zakgeld."

