Luke Littler en Nathan Aspinall namen het op zondagavond tegen elkaar op in de finale van de Players Championship Finals, de laatste test richting het WK. Littler bleek uiteindelijk weer eens te sterk voor zijn tegenstander en pakte daarmee opniew een grote titel. De regerend wereldkampioen gaat dus in topvorm naar het WK.

Littler begon sterk aan de partij en kwam via dubbel 10 door de leg van Aspinall, waardoor hij op een 3-1 voorsprong kwam. Aspinall zorgde echter voor een minimale achterstand van 3-2 bij het ingaan van de eerste pauze.

Na de rust was het Littler die zijn voorsprong uitbreidde. De Brit pakte de eerste twee legs en zette de stand op 5-2. Aspinall bleef vechten, maar ging alsnog met een achterstand van 6-4 de tweede pauze in.

Gemiste kansen

The Asp miste vervolgens maar liefst vijf kansen op dubbels. Hier profiteerde Littler maar al te goed van om voor een nieuwe break te zorgen: 8-4. Uiteindelijk stond het 9-6 bij het ingaan van de laatste pauze.

Het leek erop dat Littler op weg was naar een nieuwe titel, maar Aspinall bracht de spanning terug door de stand op 9-8 te zetten. Dit deed The Nuke echter niets, en hij pakte vervolgens de laatste twee legs met gemak:11-8. Dit betekende een nieuwe prijs voor de al goed gevulde vitrine van de 18-jarige Brit.

Laatste Nederlander

Jermaine Wattimena was de laatst overgebleven Nederlander in de Players Championship Finals. De topdarter uit Westervoort mocht aantreden in de halve finale tegen Nathan Aspinall, nadat hij de kwartfinale op spannende wijze won van James Wade. De Nederlander beleefde echter een dramatische partij.

Aspinall schoot keihard uit de startblokken. De Brit behield eerst zijn eigen leg, en brak daarna door de leg van de Nederlander om op een 2-0 voorsprong te komen. Hij trok deze sterke lijn door, en ging met een 4-1 voorsprong de eerste pauze in.

En er zat absoluut geen rem op Aspinall, want hij stoomde flink door en ging met een 9-1 voorsprong de tweede pauze in. Het zag er hopeloos uit voor Wattimena, aangezien The Asp nog maar twee legs nodig had voor een finaleplaats. Ondertussen werd er een lading opblaasbare strandballen het publiek ingegooid.

Toen het duel werd hervat, deelde Wattimena nog een klein speldenprikje uit en zette de stand op 9-2. Maar dit deed Aspinall niks, want de laatste twee sets trok hij naar zich toe, en bereikte dankzij een 11-2 overwinning de finale.

Tweede keer

Het was pas de tweede keer in zijn carrière dat Wattimena in een halve finale van een major stond. Vorig jaar kwam hij tot de finale van het EK, waarin hij verloor van Ritchie Edhouse. Dit jaar zette hij zijn goede vorm door met het winnen van twee vloertoernooien bij de PDC.

Negentiende plaats

Door zijn sterke prestaties van de afgelopen tijd is Wattimena naar de naar de negentiende plaats op de wereldranglijst gestegen. Bij een overwinning op Aspinall kwam hij zelfs in de magische top 16 terecht, een plek die recht geeft op deelname van nog meer tv-toernooien.