Is nieuwe Luke Littler een dertienjarige Belg? 'Er komen ook nog meisjes en feestjes'

Lex Paeshuyse wordt misschien wel de nieuwe dart-ster van België. Hij is nog slechts 13 jaar oud, maar werd afgelopen jaar wereldkampioen bij de jeugd. Topdarter én landgenoot Kim Huybrechts ziet een mooie toekomst tegemoet.

Paeshuyse is het gevolg van de jarenlange successen van Belgische darters als Huybrechts, Dimitri van den Bergh en recent Mike De Decker. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door kroont Huybrechts de jongeling tot grootste talent van België.

Écht goed

"Hij heeft een toernooi gespeeld waar hij in de finale van Mario Vandenbogaerde won", vertelt de darter met bewondering. Vandenbogaerde is de nummer 68 van de wereld, óók een Belg. "Ik hoor heel veel goede dingen van hem. Ik heb ook een aantal keer tegen hem gespeeld. Hij is gewoon echt goed hoor."

De 39-jarige Huybrechts had het knap lastig tegen het jonkie. "Ik stond in een finale met hem 6-3 achter en won ‘m nog wel met 7-6. Maar hij gooit goed hoor."

'Er komen nog meisjes'

Toch waarschuwt de Belgische topdarter Paeshuyse, wiens ouders er alles aan doen om een succesvolle dartscarrière te garanderen. Ze zijn zelf minder gaan werken en geven vanaf begin dit jaar hun zoon thuisonderwijs. "Hij is nog relatief jong", vervolgt Huybrechts zijn verhaal.

"Er komt nog zoveel op je pad op die leeftijd. Er komen nog meisjes, feestjes, vrienden, groei. Het is nog moeilijk om te zeggen. Stel dat-ie twee meter wordt, dan is het een hele andere positie dan waarvan hij nu gooit. Maar hij heeft er wel een goede kop opstaan hoor. Zijn ouders doen er alles voor."

