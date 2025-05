'Slimme Belg' gepest door zoon van Nederlandse darter: 'Had je een stuk dommer verwacht'

De Belgische topdarter Kim Huybrechts en de zoon van Vincent van der Voort blijken geen onbekenden van elkaar te zijn. Huybrechts wil in de recente aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door écht iets kwijt over de zoon van de analist en ex-darter. "Hij dacht dat ik dat niet zou zeggen."

De 39-jarige Huybrechts is te gast in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door. In de extra uitzending met kijkersvragen lost hij een belofte in. "Ik moet trouwens nog iets zeggen op de podcast, had ik beloofd. Jouw zoon, Kevin", kijkt Huybrechts Van der Voort aan. "Ik versla hem altijd met de Slimste Mens, als we dat spelen."

'Weet opvallend veel'

Van der Voort senior moet lachen. "Hij zei: 'Ik had 'm een stuk dommer verwacht'. Want je bent uiteindelijk een Belg, maar hij weet opvallend veel." De Belgische darter blijkt het online quizspelletje ook met andere collega's te spelen. "Ik speel dat regelmatig eens met Kevin, Niels (Zonneveld, red.) en Wessel (Nijman, red.) en van de 10 keer win ik er 8."

Verliezen is nooit leuk, weet ook Huybrechts. Toch wilde hij de zoon van Van der Voort even plagen, omdat hij daar zelf ook niet vies van is. "Hij dacht dat ik het niet in de podcast zou zeggen. Dus bij deze, Kevin. Trainen jongen!"

Vlaams accent

De zoon van de Nederlandse ex-darter blijkt het andere keren juist gemunt te hebben op Huybrechts. "Die jongen van jou lacht mij constant uit joh, als ik iets zeg. Als ik iets Belgisch zeg dan is Kevin altijd de eerste die moeten lachen."

Van der Voort weet nog wel een voorbeeld te noemen. "Ja, van hij zit een een zetel. Of wat was het nou weer? Tapis plein! Dat betekent vloerbedekking", waarop hij begint te lachen. Huybrechts gaat verder: "Ik zei de vorige keer nog tegen Niels. Ik was irritant aan het doen, dus ik zeg tegen hem: 'Dit is de laatste verwittiging'".

De zoon van Van der Voort kon het niet laten om een opmerking over de Vlaamse woorden te maken. "Verwittiging? Wat is dat nu weer, verwittiging?", roept Huybrechts uit in een hoog stemmetje. "Heet-ie van zijn moeder", antwoordt Van der Voort droog.

Beluister de podcast

