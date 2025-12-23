Jermaine Wattimena heeft dinsdagmiddag in een zinderende strijd met 3-2 van Scott Williams gewonnen op het WK darts. De Engelsman was érg gevaarlijk, maar het is de Nederlander die na de kerstdagen terug mag komen in Ally Pally.

Wattimena kwam vrij gemakkelijk op een 2-0 voorsprong in legs, maar daarna werd Williams wakker. De Engelsman gooide bijvoorbeeld een no look 180'er en kwam terug tot 2-2. Gelukkig hield de Nederlander zijn eigen leg en won zodoende de eerste set met 3-2.

The Machine Gun begon net zo overtuigend aan de tweede set, door wederom met 2-0 voor te komen. Shaggy kwam wéér terug tot 2-2, daarna maakte Wattimena het af. De Nederlander veroverde de leg van Williams en won zo opnieuw de set.

Comeback van Scott Williams

Wattimena schopte het in 2018, 2019, 2021 en 2025 tot de laatste 32 op het WK darts, iets waar hij ook tegen Williams hard op weg naar toe was. Zeker toen hij ook in de derde set weer op een 1-0 voorsprong kwam in legs. Wattimena gooide op dat moment nét onder de 100 gemiddeld.

Ditmaal kwam de Engelsman wel al eerder terug in de set. Williams kwam zelfs op een 2-1 voorsprong. Bij die stand wilde hij weer een no look 180'er gooien, maar toen hij niet keek, miste hij de laatste triple 20. Desondanks zette hij de set op zijn naam, en zo stond het ineens 2-1 in sets.

In de vierde set kwam Williams op een 2-0 voorsprong in legs, door te finishen met tops tops. Wattimena gooide in die twee legs rond de 80 gemiddeld. Vervolgens maakte de Engelsman het af en was hij opeens vólledig terug in de wedstrijd: 2-2 in sets. De Engelsman won zelfs zes legs op rij.

The Machine Gun schoot net op tijd wakker. De 37-jarige darter uit Westervoort kwam op een 2-0 voorsprong in de vijfde set door een bullfinish te gooien. Wattimena miste één matchdart, maar trok aan het langste eind: 3-2 in sets.

Volgende wedstrijd

Wattimena kan nu rustig toeleven naar de derde ronde. Waarschijnlijk zet de Nederlander de televisie aan, want dinsdagavond kan hij zien wie zijn volgende tegenstander wordt. Gary Anderson neemt het om 21.10 uur (vermoedelijke tijd) op tegen Connor Scutt. De derde ronde begint op 27 december, na tweede kerstdag. In de eventuele vierde ronde kán hij Michael van Gerwen treffen, als zijn landgenoot ook nog tweemaal wint.

