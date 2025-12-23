De tweede ronde van het WK darts is bijna ten einde. In de laatste middagsessie voor de kerst werd Jermaine Wattimena de vijfde Nederlander in de volgende ronde. Voor Peter Wright was er een pijnlijke aftocht, terwijl Callan Rydz en Ryan Meikle door het oog van de naald kropen. Check hieronder de hoogtepunten.

Jermaine Wattimena - Scott Williams 3-2

Jermaine Wattimena heeft het wéér enorm spannend gemaakt. Nadat hij in de eerste ronde moeizaam (3-2) van Dominik Gruellich won, gebeurde dat in de wedstrijd tegen Scott Williams weer. Wattimena kwam met 2-0 voor in sets en zag daarna de Engelsman terugkomen tot 2-2. In de laatste set was de Nederlander oppermachtig: 3-0 in legs en zodoende de zege.

Peter Wright - Arno Merk 0-3

Voor Peter Wright werd het een pijnlijke aftocht op het WK. Al in de tweede ronde moet hij naar huis en daarmee is Ally Pally een markante darter én tweevoudig wereldkampioen kwijt. De Schot kwam tot nog geen 80 gemiddeld en moest daarmee buigen voor de Duitser Arno Merk.

Daryl Gurney - Callan Rydz 2-3

Daryl Gurney (nummer 22 van de wereld) en Callan Rydz (42e) zijn twee darters die weten hoe het is om ver te komen op het WK darts. Rydz stond in 2022 en 2025 in de kwartfinale, Gurney in 2017 en 2021. The Riot mag dat proberen weer te doen, want hij won dinsdagmiddag een zenuwslopende wedstrijd van Gurney met 3-2 in sets (5-3 in de laatste set). Na afloop was hij behoorlijk emotioneel.

Jonny Tata - Ryan Meikle 2-3

De middag werd geopend door Ryan Meikle en de Nieuw-Zeelandse sensatie Jonny Tata. Laatstgenoemde leek na zijn 3-0 zege op Ritchie Edhouse opnieuw te verrassen, maar gooide een 2-0 voorsprong in sets weg. Zijn Engelse tegenstander draaide het helemaal om en won uiteindelijk met 3-2.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2016 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.