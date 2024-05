Kim Huybrechts reageert op aanval bij Belgische bekerfinale: 'Verschijnen veel onwaarheden'

Kim Huybrechts heeft in gesprek met HLN gereageerd op het incident rond de Belgische bekerfinale. De Vlaamse darter werd na die wedstrijd in elkaar geslagen en brak zijn sleutelbeen.

The Hurricane is inmiddels op de weg terug, maar het was flink schrikken voor Huybrechts. Het herstel van zijn sleutelbeenbreuk gaat volgens de darter de goede kant op. "De fysiotherapeut is heel tevreden over de beweeglijkheid van mijn schouder en arm. Ik kan hem mooi roteren en draaien. De breuk ligt redelijk vooraan, aan m’n borstbeen. Al mijn pezen zijn intact gebleven, puur het bot is op twee plekken gebroken. Dat is hoopvol."

'Slapen is lastig'

De sleutelbeenbreuk van Huybrechts speelt hem niet alleen parten in zijn dartsloopbaan. Het heeft ook invloed op de nachtrust van de Belg. "Ik ben een beetje vermoeid, want slapen is enorm lastig. Ik kan maar op één kant liggen, en na een tijdje wordt dat vervelend. Slapen is moeilijk, en zeker omdat ik graag slaap. Maar qua pijn valt het goed mee. Dus ik mag niet al te hard klagen." Huybrechts zelf hoopt weer op tijd fit te zijn zodat hij mee kan doen aan het kwalificatietoernooi van de Flanders Darts Trophy.

'Veel onwaarheden'

Volgens Huybrechts verschijnen er ook een aantal verhalen in de media die duidelijk niet kloppen. "Het is moeilijk. Ik hoor verhalen van journalisten waar veel onwaarheden in staan. Ik heb inderdaad in het verleden al eens een korter lontje gehad. Ik laat me niet gek maken, daarvoor sta ik bekend. Maar dit was een gebeurtenis waar ik heel weinig aan kon doen. In dat opzicht heb ik het wel een plaats gegeven. Ik heb fantastische mensen die mij steunen. Mijn vrouw, schoonouders, vrienden."