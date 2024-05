Kim Huybrechts wil per se kwalificatietoernooi spelen, maar dokter waarschuwt: 'Dat heb ik hem duidelijk gemaakt'

Kim Huybrechts brak vorige week donderdag zijn sleutelbeen op meerdere plekken. Het ging mis bij een vechtpartij na de bekerfinale tussen Royal Antwerp en Union-Saint Gilloise (0-1). De Belgische darter wil snel terugkeren aan de oche, maar niet iedereen is het daarmee eens.

De Belg, die groot fan is van Antwerp, werd geslagen met een motorhelm. Vervolgens werd hij op zijn hoofd getrapt terwijl hij op de grond lag. Volgens Huybrechts was hij het slachtoffer van zinloos geweld, maar een ooggetuige claimt dat de darter met andere voetbalsupporters achter een groep jongeren aanrende.

Tijd dringt voor kwalificatietoernooi

Wat de waarheid ook is, het heeft in ieder geval ingrijpende gevolgen voor Huybrechts. Hij moest geopereerd worden aan zijn sleutelbeen. Orthopedisch chirurg Nick Jansen vertelde aan Het Nieuwsblad dat de operatie goed is verlopen. “We hebben met een plaat en schroefjes de breuk mooi kunnen reduceren", vertelt de dokter. "Kim stelt het over het algemeen goed."

Dat is te hopen ook voor Huybrechts, want hij wil erg snel alweer aan de oche staan. "Kim vertelde mij al dat hij koste wat het kost dat kwalificatietoernooi wilde spelen dat binnen vier weken van start gaat. Of hij dat nu mag van ons of niet", sprak Jansen. “Ik heb hem wel duidelijk gemaakt dat hij verre van optimaal zal kunnen presteren. De motivatie is erg hoog bij hem. Dat is goed, maar Kim zal nog geen potten breken op die wedstrijden."

Volgens Jansen zou het verstandiger zijn als Huybrechts pas na zes weken weer wedstrijden gaat spelen. De eerste twee weken moet de Antwerper de pijltjes sowieso in de lade houden. "Als na die periode blijkt dat de wond goed genezen is en hij zich goed genoeg voelt, dan kunnen we kijken of we zijn activiteiten kunnen opdrijven." De revalidatie zonder darten begon al direct na thuiskomst uit het ziekenhuis. "Hij moet zo snel mogelijk bewegen, die schouder is gestabiliseerd. Hij mag dan enkele kleine bewegingen maken.”