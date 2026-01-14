De Premier League Darts is nog niet begonnen of er ontstaan her en der relletjes over de uitnodigingen. In Nederland zijn veel mensen verbolgen over het uitblijven van deelname van Danny Noppert, terwijl Gary Anderson in Groot-Brittannië voor ophef zorgde. De Schot, halvefinalist op het afgelopen WK darts, zei niet eens uitgenodigd te zijn door de PDC. Maar Vincent van der Voort vindt het allemaal maar 'kinderachtig gedoe'.

Anderson liet vorige week enigszins teleurgesteld weten dat de PDC hem niet eens een uitnodiging had gestuurd. Op zich niet gek, want tijdens het WK had The Flying Scotsman meermaals geroepen dat hij de Premier League niet eens zou willen spelen. Presentator Damian Vlottes van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door denkt dat de PDC dacht dat Anderson het 'maar kon bekijken'. "Ze gaan hem niet zitten smeken, want dan had hij dat ook weer gezegd", legt Vlottes ex-profdarter Van der Voort voor.

Behoorlijk ego

"Het is puur naar hem toe geweest dat ze het niet gunnen dat hij een uitnodiging zou kunnen weigeren", is Van der Voort overtuigd. "Zo zit het in elkaar. We hebben het hele jaar door wel gemerkt dat Matt Porter (de baas van de PDC, red.) een behoorlijk ego heeft. Dit is kinderachtig, van twee kanten. Maar van Porter hebben we dat op meerdere momenten al gezien afgelopen jaar. Toen ik wat over hem gezegd had, kwam hij daar op terug tijdens een loting voor de World Series en hij wilde niks zeggen over mijn afscheid, omdat hij bang was om in de maling genomen te worden."

'Dat gun ik hem niet'

Van der Voort kan wel om de baas van de PDC lachen. Meermaals gingen de pesterijen vanuit Nederland richting de Engelsman en een paar keer liet Porter zich uit de tent lokken. Maar dat hij namens de PDC Anderson niet gewoon heeft uitgenodigd voor de Premier League, desnoods met de wetenschap dat hij ze een 'nee' zou verkopen, is volgens de Nederlander een misser. "Anderson roept overal dat hij de Premier League wil weigeren en dan denkt hij: dat gun ik hem niet."

'Misschien volgend jaar'

"Terwijl hij gewoon moet vragen of Anderson interesse heeft. Het is een hele populaire speler waar je als PDC wel echt wat mee kan", vervolgt Van der Voort, die er een grapje van maakt. "Misschien hebben ze wel gezegd dat hij het echt niet verdient. Dat hij er niet klaar voor is. Misschien volgend jaar, je bent op de goede weg. Deze komt misschien nog te vroeg", lacht Van der Voort om de tweevoudig wereldkampioen en gearriveerde naam bij de PDC. Een paar jaar geleden werd Luke Humphries met die redenatie een Premier League-deelname ontzegd.

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

