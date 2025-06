Toekomst van Michael van Gerwen voorspeld in World Cup of Darts: 'Hij moet in de spiegel kijken'

Michael van Gerwen is er niet bij als de World Cup of Darts donderdag van start gaat. De Nederlandse topdarter heeft een haat-liefdeverhouding met het toernooi. Met Raymond van Barneveld was hij jarenlang onverslaanbaar, maar de laatste edities sloeg hij steeds vaker over. Gaat hij het WK voor landenteams ooit weer omarmen?

Gian van Veen (23) neemt de plek van Van Gerwen in deze editie in en vormt samen met Danny Noppert het Nederlandse duo. MVG liet na zijn gewonnen Euro Tour in München al weten dat hij niet zou komen. Volgens goede vriend Vincent van der Voort wordt het door het drukke schema voor de toppers steeds minder interessant om aan ongerankte toernooien mee te doen. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door voorspelt hij de toekomst van Van Gerwen in de World Cup of Darts.

Debutant Gian van Veen schrikt van shirtjes op World Cup of Darts: 'Ik hoop dat er een wasserette is...' Voor Gian van Veen is alles nieuw op de World Cup of Darts. Het jonge talent (23) gaat met Danny Noppert Nederland vertegenwoordigen op het landentoernooi voor koppels. Maar het oranje shirtje krijgt hij pas vlak voor de start en hij maakt zich al zorgen om hoe die staat.

'Dat zou ook raar zijn'

"Ik zie hem dat toernooi nog wel spelen hoor", is Van der Voort resoluut. Op de vraag van presentator Damian Vlottes of dat ook afhankelijk is van met wie hij moet spelen, antwoordt hij bevestigend. "Dat denk ik wel ja. Met Gian (van Veen, red.) heeft hij nog niet gespeeld bijvoorbeeld. Hij zegt ook dat als hij dat niet eens een kans geeft, dat ook raar zou zijn. Hij sluit ook geen spelers uit, maar hij moet er zelf ook voor zorgen dat hij er met een gevoel heen gaat dat hij het toernooi kan winnen."

Dartslegende Phil Taylor neemt het op voor tijdelijk gestopte Michael van Gerwen De succesvolste darter aller tijden is Phil Taylor. De Engelsman met als bijnaam 'The Power' regeerde met harde werphand over de dartswereld. Hij werd veertien keer wereldkampioen bij de bond PDC. De levende legende doet zijn zegje over onder meer Michael van Gerwen, die momenteel in scheiding ligt.

'Af en toe in de spiegel kijken'

Die overtuiging had Van Gerwen met Van Barneveld (op het eerste jaar na) wel altijd. "Dat gevoel moet je wel hebben ja", vindt Van der Voort. "Maar dat begint bij hem zelf. Je kunt wel zeggen dat het altijd aan een ander ligt, maar dat is natuurlijk niet zo." Presentator Vlottes haalt de editie van 2024 aan, toen zijn partner Noppert 'zó goed' was. "Maar in zijn eigen beleving was hij beter dan Noppert. Hij moet af en toe in de spiegel kijken en toegeven dat hij het in de World Cup ook niet altijd goed heeft gedaan."

'Dan wordt het voor iedereen makkelijker'

Van der Voort meent, zoals hij dat wel vaker zei, dat Van Gerwen 'er meer aan moet doen en er vol voor moet gaan om te laten zien dat hij nog steeds bij de beste drie of vier darters ter wereld hoort'. "Dan zal hij ook met een ander gevoel zo'n toernooi in gaan en wordt het voor iedereen ook makkelijker om met hem te gooien."

Deze toernooien mist topdarter Michael van Gerwen door ingelaste pauze: 'Echt nog veel te vroeg' De naam van Michael van Gerwen stond tot maandag officieel nog op de lijst voor de Nordic Darts Masters in Kopenhagen, maar is daar tijdens de loting voor het World Series-toernooi vanaf gehaald. De Nederlandse topdarter keert voorlopig niet terug aan de oche, zo vertelt ex-profdarter Vincent van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Pauze Michael van Gerwen

Voorlopig heeft Van Gerwen een pauze van darts ingelast. Zijn aandacht gaat momenteel uit naar zijn gezin. Hij en zijn inmiddels ex-vrouw Daphne kondigden aan uit elkaar te gaan. Omdat ze samen twee kinderen hebben en alles ook voor hen goed geregeld moet worden, neemt Van Gerwen voor onbepaalde tijd een break om zich daar op te richten.

Beluister de podcast

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is Gian van Veen te gast bij ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes. Hij gaat door de afmelding van Michael van Gerwen zijn debuut maken op de World Cup of Darts. Luister wat hij daar over te zeggen heeft in de nieuwe aflevering hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.