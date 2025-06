Het scheelde niet veel of Nederland had de World Cup of Darts in 2017 niet gewonnen. Of in ieder geval niet met topduo Michael van Gerwen & Raymond van Barneveld. Vlak voor de start van het toernooi kreeg Van Gerwen een nare pijn. Er werd een vervanger opgeroepen, die was zelfs al op locatie en dat zorgde voor een opmerkelijke situatie.

Ex-topdarter Vincent van der Voort was erbij in 2017 toen zijn goede vriend Van Gerwen de dag van de wedstrijd ineens een jicht-aanval kreeg. "Ik weet hoeveel pijn die kunnen doen", zegt de ervaringsdeskundige in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Het was allemaal nog heel riskant", gooit presentator Damian Vlottes het onderwerp op in de populaire rubriek Kroegpraat.

'Het zag er heel slecht uit'

"Van Gerwen had een voetblessure, ook jicht", vertelt Van der Voort over die bewuste dag in 2017 tijdens de World Cup of Darts. "Benito van de Pas werd al gebeld, of hij die kant op wilde rijden. Hij was zelfs al daar aangekomen en dus klaar om in te vallen voor Van Gerwen. Die zei zelf dat hij nog wel kon spelen, maar ze hebben Benito toch laten komen. Het zag er heel slecht uit. Hij zat met z'n voet omhoog. Maar hij heeft uiteindelijk toch nog gewoon gespeeld."

'Dat vergeet ik nooit meer'

De Tilburgse darter Van de Pas, die na het WK van 2017 uit het darts verdween, was dus voor niets naar de speellocatie gekomen. Maar daar houdt het verhaal van Van der Voort niet op. "Ik vergeet nooit meer dat Van Barneveld zei dat Van de Pas wel kon komen, maar dat hij dan ook niet meer wilde gooien. Hij zei: 'Dan wordt Van Gerwen ingewisseld voor Van de Pas. Dan ben ik ook weg'.", herinnert Van der Voort zich nog lachend. "Dan had er dus nog iemand in moeten vliegen."

In dat geval was Van der Voort de volgende op de lijst geweest die de PDC had moeten bellen. Maar of hij daar zin in had gehad? "Neuh. Ik was echt niet op het laatste moment nog die kant op gegaan."

Nieuwe World Cup of Darts

In de nieuwe editie van de World Cup of Darts spelen Gian van Veen en Danny Noppert samen namens Nederland. Zij begonnen afgelopen donderdag aan hun missie om in het oranje weer eens wereldkampioen te worden met Nederland. De laatste keer dat 'wij' het toernooi wonnen, was in 2018.

Beluister de podcast

