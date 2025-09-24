Luke Littler kwam afgelopen week weer eens vooral niet-dartend in het nieuws. De jongste wereldkampioen ooit (18) kondigde eerst plotseling zijn afscheid van de sport aan (grapje) en kon een paar dagen later vol trots melden dat hij na zeven pogingen eindelijk geslaagd was voor zijn autotheorie-examen. Ex-prof Vincent van der Voort kan er wel mee lachen.

Het filmpje van Littler die heel serieus zijn afscheid leek aan te kondigen, ging zoals verwacht viraal. Al hadden veel mensen die de video afkeken al snel door dat het een pr-stunt was. Hij stopt namelijk helemaal niet, maar maakte het filmpje in opdracht van zijn sponsor Xbox, die het voetbalspel EAFC 26 wilde aanprijzen. Littler gamet graag en liet zich er dus wel voor lenen. "Ik heb geen moment gedacht dat het echt was, natuurlijk niet", lacht Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Andere outfit

"Dat dacht niemand. Maar dit moet voor een sponsor. Moet je je hiervoor laten lenen?", vraagt presentator Damian Vlottes zich hardop af. "Iedereen weet dat het onzin is. Ik had alleen een andere outfit aangetrokken als ik het moest doen", is Van der Voort eerlijk. Hij vond de grijze trainingsbroek met wit shirt niet passen. "Thuis is het lekker, maar voor een sponsor is het iets anders", is Vlottes het met hem eens. "Voor de rest is het prima toch?"

Rijbewijs gehaald

In dezelfde week maakte Littler een einde aan spottende berichten over zijn pogingen om te slagen voor het theorie-examen van zijn autorijbewijs. Na zeven keer slaagde hij. "Eindelijk", kan Van der Voort er om lachen. "Die test is alleen maar verzonnen zodat je dingen moet weten. Als ik het nu moet doen, slaag ik ook niet. Er kijkt toch niemand ooit op die borden? Ik heb de mijne wel in één keer gehaald, maar wel met een mazzeltje. Een gozer naast me had alles goed en ik wist er eentje echt niet. Tikte hij met z'n voeten drie keer tegen m'n benen om c als antwoord aan te geven. Uiteindelijk haalde ik het daardoor precies. Ik ben gematst dus."

Beluister de podcast