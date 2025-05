Laatste kans voor Michael van Gerwen: 'Als iemand dat kan, is hij het wel'

Voor Michael van Gerwen is de missie vanavond duidelijk: hij moet de laatste reguliere speelavond in de Premier League Darts winnen om nog naar de play-offs te mogen. Anders is het einde verhaal. Extra druk voor de Nederlandse topdarter, al kan dat ook in zijn voordeel werken. "Hij hoeft nergens anders rekening mee te houden", kijkt goede vriend en dartsanalist Vincent van der Voort vooruit bij Sportnieuws.nl.

In Aberdeen vorige week liet Van Gerwen de eerste van twee 'laatste kansen' liggen tegen zijn directe concurrent Nathan Aspinall. De Engelsman versloeg hem in een rechtstreeks duel en won daarna zelfs de avond. Daardoor is er geen andere mogelijkheid voor Van Gerwen om nog naar de O2-Arena in Londen te mogen op 29 mei: eerst winnen van Aspinall in Sheffield en vervolgens ook de halve finale én de finale winnen. Alleen dan gaat hij nummer vier Aspinall nog voorbij. Luke Littler, Luke Humphries en Gerwyn Price zijn al geplaatst.

Nathan Aspinall

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door zegt Van der Voort dat Van Gerwen dondersgoed weet welke loodzware missie hem wacht in Sheffield vanavond. "We moeten ervan uitgaan dat de kans klein is dat hij de finale-avond nog haalt. Maar als iemand het uit het niks kan doen, is hij het. Alle remmen moeten gewoon los bij hem." Volgens de analist bij Viaplay kwam de klap van vorige week hard aan.

'We moeten ook heel eerlijk zijn'

"Aspinall had toen meer de wil om die play-offs te halen. Dat zag je aan zijn hele kop en houding. Dat ontbreekt er een beetje aan bij Van Gerwen. Het is dan ook heel zuur dat Aspinall die avond nog wint ook. Al weet Michael ook dat hij het niet op die ene avond vergooid heeft. Hij heeft het hele seizoen al te veel punten laten liggen. Nu is het lekker dat hij weet wat er moet gebeuren. Hij hoeft nergens anders rekening mee te houden. Helemaal niks. We moeten ook heel eerlijk zijn: je moet eigenlijk wel een avond gewonnen hebben om in de finale-avond te mogen staan..."

'Dat had hij nooit moeten doen'

Van der Voort is het er niet mee eens dat de extra druk op de laatste avond weleens verkeerd uit kan pakken voor MVG. "Juist niet. Als hij niet meer verwacht dat het nog gaat lukken, dan kan hij misschien met iets meer ontspanning gooien. Er staat al de hele Premier League Darts extra druk op hem. Dat is niet het grootste probleem. Hij had gewoon nooit 26 titels in één jaar moeten winnen ooit, dan was de druk nooit zo hoog geweest", sluit Van der Voort af met een lach. "Net als ik, ik stond zelden in de krant."

