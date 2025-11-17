Het zijn boeiende tijden voor dartsfans. Luke Littler (18) is vanaf maandag de nieuwe nummer 1 van de wereldranglijst, terwijl nummer 2 Luke Humphries zijn landgenoot de oorlog verklaart. Laat het WK darts 2026 maar beginnen!

Een kleine twee jaar was Humphries onafgebroken de koploper van de PDC Order of Merit, de ranking van de dartsbond, gebaseerd op het prijzengeld dat darters in de afgelopen 24 maanden verdienden. Littler, de regerend wereldkampioen, won juist sinds begin 2024 titel na titel, zodat zijn opmars naar de nummer 1-positie onvermijdelijk was.

Oorlog

Na afloop van het grote toernooi Grand Slam of Darts, gewonnen door Littler, kwam Cool Hand Luke in de perszaal met felle statements. "Ik ben klaar voor het wereldkampioenschap. We gaan de strijd aan", aldus Humphries. "Hij en ik in de finale op het WK, daar zullen we zien wie de nummer één is."

"Ik verklaar hem de oorlog", zo ging hij verder. "Ik heb nu drie finales op rij van Littler verloren, maar ik speel prima. Ik voelde de vermoeidheid toeslaan vanavond. Ik speel liever één wedstrijd per dag". Afgelopen zondag moest Humphries ook eerst een halve finale afwerken.

Nummer 1

Luke the Nuke kon de vinnige houding van Humphries wel begrijpen. "Het is absoluut oorlog, want als iemand die positie van je afpakt, dan wil je het terug. Je wilt niet tweede zijn", zei de tiener. "Ik moet ervoor zorgen dat ik op mijn best ben als we elkaar ooit weer in een finale ontmoeten."

Het gevoel leeft in de dartswereld dat Littler weleens jarenlang kan gaan domineren. Is het tijdperk-Humphries dan nu definitief over? "Luke was een ongelofelijke nummer 1 van de wereld. Hij won veel titels en hield de voorsprong op mij", aldus Littler. "Maar ik won er veel meer om het gat te dichten en dat heb ik nu eindelijk gedaan."

Danny Noppert

Beste Nederlander bij de Grand Slam of Darts was Danny Noppert, die in de halve finale tot 9-9 prima partij bood aan Littler. Daarna was de Engelsman los en liep hij rap uit tot 16-9. Noppert staat op de Order of Merit op plek zeven.