De loting voor de Grand Slam of Darts heeft een paar sensationele groepen opgeleverd. Op 8 november begint het toernooi met vijf Nederlanders en vooral Michael van Gerwen heeft het niet getroffen. De Nederlandse topdarter, drievoudig winnaar van het toernooi, is ingedeeld bij meervoudig wereldkampioenen en wacht dus een loodzware klus in Wolverhampton.

Van Gerwen zit in Groep G met tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson, het Duitse toptalent Niko Springer en de vrouwelijke veelvraat Beau Greaves. Het pas 21-jarige toptalent won op de vrouwentour alle titels meerdere keren en gaat in december haar debuut maken op het WK darts. Van Gerwen kan z'n borst dus natmaken. Alleen de eerste twee van elke groep gaan door naar de volgende ronde. De groepsfase bestaat uit onderlinge duels, die beslist worden in een best-of-9.

Gian van Veen, Wessel Nijman en Danny Noppert

Gian van Veen was het andere Nederlandse groepshoofd tijdens de loting en zit juist in een poule vol toptalenten. De kersvers winnaar van het EK darts neemt het in de groep op tegen landgenoot Wessel Nijman, World Cup-winnaar Josh Rock en de winnares van de Matchplay bij de vrouwen; Lisa Ashton. De overige twee Nederlanders hebben het iets beter getroffen. Zo zit Danny Noppert, die via de kwalificaties bij de Grand Slam-deelnemers kwam, in Groep H met Jonny Clayton, Lukas Wenig en Cam Crabtree.

Jurjen van der Velde

Jurjen van der Velde, die in 2024 de finale van het jeugd-WK verloor van Van Veen maar daardoor wel de Grand Slam van dit jaar haalde, moet in zijn groep af zien te rekenen met Chris Dobey, Damon Heta en Martin Lukeman. Er is potentie voor de jonge Nederlander om de groep te overleven. Voor nummer 1 van de wereld Luke Humphries is dat allesbehalve zeker. Hij is ingedeeld in een bizar sterke groep.

Bizarre groep Luke Humphries

Humphries is als eerste geplaatst voor de Grand Slam, maar krijgt het allesbehalve makkelijk. Hij is ingedeeld bij meervoudig majorwinnaar Nathan Aspinall, ex-wereldkampioen Michael Smith en de Amerikaan Alex Spellman. Laatstgenoemde is de 'zwakke broeder' in Groep A, maar de overige drie vechten uit welke twee er naar de knock-outfase mogen. Luke Littler zit in een voor hem prima groep. De regerend wereldkampioen moet af zien te rekenen met Daryl Gurney, Connor Scutt en Karel Sedlacek.

Loting Grand Slam of Darts

Groep A

Luke Humphries

Nathan Aspinall

Michael Smith

Alex Spellman



Groep B

Chris Dobey

Damon Heta

Martin Lukeman

Jurjen van der Velde



Groep C

Stephen Bunting

Martin Schindler

Luke Woodhouse

Alexis Toylo



Groep D

James Wade

Gerwyn Price

Ricky Evans

Stefan Bellmont



Groep E

Luke Littler

Daryl Gurney

Connor Scutt

Karel Sedlacek



Groep F

Gian van Veen

Josh Rock

Wessel Nijman

Lisa Ashton



Groep G

Michael van Gerwen

Gary Anderson

Niko Springer

Beau Greaves



Groep H

Jonny Clayton

Danny Noppert

Lukas Wenig

Cam Crabtree

Prijzengeld Grand Slam of Darts

Winnaar: 150.000 pond (ruim 170.000 euro)



Verliezend finalist: 70.000 pond (bijna 80.000 euro)



Halvefinalisten: 50.000 pond (zo'n 57.000 euro)



Kwartfinalisten: 25,000 pond (zo'n 28.000 euro)



Tweede ronde halen: 12,250 pond (bijna 15.000 euro)



Nummer drie in de groep: 8000 pond (ruim 9000 euro)



Laatste in de groep: 5000 pond (ruim 5700 euro)



Bonus voor groepswinnaars: 3500 pond (zo'n 4000 euro)

Totale prijzenpot: 650.000 pond (bijna 750.000 euro)