Als iemand een lekkere vakantie verdiend heeft, dan is het Gian van Veen wel. Hij verdedigde de Nederlandse eer op het WK darts met verve en wordt sindsdien geleefd. Na wat mediaverplichtingen vertrekt hij deze week naar de zon voor een paar dagen rust. Echter moest hij zijn vakantieplannen wel wijzigen.

Eigenlijk zou Van Veen (23) na het WK darts naar Zanzibar op vakantie gaan, maar door die plannen kon al snel een streep. Hoe verder hij kwam op het WK, hoe zekerder hij wist dat hij minder tijd overhield om van zijn rust te genieten. Half januari moet hij zich namelijk alweer in Bahrein en Saoedi-Arabië melden voor de eerste twee World Series waar hij voor uitgenodigd is. Dat vertelt hij in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Ik ben wel toe aan een beetje rust."

'Paar daagjes naar de zon'

Van Veen verloor zaterdagavond 3 januari de WK-finale van Luke Littler met 7-1. Daarna had hij allerlei verplichtingen voor de PDC, de media en moest hij doorreizen naar Duitsland voor een demonstratietoernooi. Maandag moest hij vervolgens in Nederland allerlei media te woord staan en daarna kon de vakantie dan eindelijk beginnen. "Het zijn vijf hele drukke dagen geweest in dit nieuwe jaar. Ik mag totaal niet klagen, daar niet van, maar alle drukte die erbij komt kijken... Ik kijk er wel naar uit om een paar daagjes naar de zon te gaan."

'Dat is heel belangrijk'

Volgens Van Veen denken mensen vaak te makkelijk dat het 'maar een paar pijltjes gooien op het podium' is, Maar er komt veel meer bij kijken dan dat. Hoewel hij niet klaagt, merkt hij dat zijn vakantie als een geschenk uit de hemel komt. Oud-profdarter Vincent van der Voort snapt dat helemaal. "Ik denk dat ook heel belangrijk is om even helemaal uit te rusten en weer eventjes op te laden. Want er komt natuurlijk een heel lang seizoen aan en met veel meer media-aandacht dan voorheen."

Druk schema

'Vroeger' was het nog zo dat darters na het WK de hele maand januari vrij hadden. Maar door de komst van de World Series is het passen en meten geblazen voor de toppers, waartoe Van Veen nu ook behoort als nummer drie van de wereld. Binnen tien dagen moet hij alweer in Bahrein zijn voor de eerste World Series en dus paste hij daar zijn plannen weer op aan. "Het is geen vakantie naar Zanzibar geworden, dat was net iets te... In Dubai schijnt ook lekker de zon, dus ik ga daar een paar daagjes heen."

'Dat gaat dit jaar niet'

Hij gaat daar een kleine week uitrusten en meldt zich dan in Bahrein en Saoedi-Arabië voor het invitatietoernooi. Daar is veel geld en vooral veel (levens)ervaring op te doen voor Van Veen, die er voor het eerst bij zit. "De afgelopen jaren dacht ik al: eind juni heb je World Series en in augustus en januari. Dan heb je gewoon lekker vrij. Tja, dat gaat dit jaar niet. Dus dan moet ik zelf maar wat mindere toernooitjes laten schieten om dan je rust te pakken. Dat is wel gewoon echt nodig."

'Ik ga dat allemaal doen'

Zijn nieuwe status als topdarter zorgt ervoor dat hij niet alleen naar Bahrein en Saoedi-Arabië mag, maar ook uitgenodigd wordt voor de World Series in Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Van Veen grijpt die kans met beide handen aan. "Hetzelfde als met de WK-finale: je weet niet hoe vaak je nog voor zulke dingen wordt uitgenodigd. Dus de eerste keer ga ik dat allemaal doen."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de eerste échte aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door van 2026 is niemand minder dan WK-finalist én Premier League Darts-debutant Gian van Veen te gast. Samen met ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes blikt hij terug op een fantastisch jaar en wat er nog komen gaat. Beluister 'm hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcast.