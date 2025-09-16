Michael van Gerwen heeft in Amsterdam de World Series of Darts Finals gewonnen van het Engelse toptalent Luke Littler. Voor eigen publiek was dat een groots moment, maar het gedrag van de fans viel niet bij iedereen in de smaak. In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As de geweldige finale én het onsportieve gejoel.

“Fantastische beelden. Je merkte echt dat Van Gerwen in Nederland speelde”, begint groot dartsliefhebber Hoog. “Heel het publiek stond achter hem. Iedereen gunde het hem ook, zeker na zo’n zwaar jaar.”

Toch viel er ook iets op. “Ik weet niet hoe jij ernaar keek, maar Littler, dat 18-jarige Britse talent, werd volledig uitgejoeld”, vervolgt Hoog. “Bij elke pijl die hij gooide.”

'Flauw en onsportief'

Van As vindt: "Dat is zo flauw en onsportief”. Hoog gaat verder: “Dat je Van Gerwen aanmoedigt, logisch. Maar Littler werd echt zwaar uitgefloten. Hij ging zich er op een gegeven moment ook mee bemoeien. Dat moet je natuurlijk niet doen, want dan wordt het alleen maar erger.”

Volgens Hoog is dit geen typisch Nederlands fenomeen. “Dit zie je altijd bij darts. Maar jongens, laten we gewoon lekker supporten. Natuurlijk, je kunt ook beter gaan gooien met het publiek tegen je, maar telkens dat uitfluiten…”

Van As vult aan: “Daar moet je wel van uit het juiste hout gesneden zijn om dat te negeren. Veel spelers hebben daar moeite mee.” Hoog besluit positief: “Van Gerwen gaf het vleugels. Hij heeft het hartstikke goed gedaan. He is back!”

Moeilijke periode voor Van Gerwen

Door zijn overwinning op Littler pakte de Nederlandse darter zijn eerste grote tv-titel in twee jaar tijd. Het was een beloning na een lange periode van wisselvallige vorm en privéproblemen. Van Gerwen kondigde eerder dit jaar de scheiding van zijn vrouw aan en nam een korte pauze van het darts. Terug aan het bord lukte het hem lange tijd niet om te schitteren, maar in Amsterdam was het raak.

Beluister de podcast

Elke maandag praten Ellen Hoog en Naomi van As je bij over hun favoriete én meest opvallende sportmomenten van de week. Deze keer onder meer: het WK atletiek in Tokio, Michel van Gerwen die eindelijk weer een major won en een vooruitblik op de Champions League. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: