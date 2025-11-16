In Wolverhampton gaat de Grand Slam of Darts richting het kookpunt. In de eerste halve finale maakten Gerwyn Price en Luke Humphries er een slijtageslag van. Humphries leek onbedreigd op weg naar de zege, maar 'The Iceman' knokte zich knap terug in de wedstrijd. Later op de middag mag Danny Noppert proberen een einde te maken aan de opmars van Luke Littler.

Humphries begon furieus en liep met twee 180'ers in één leg, een 142-finish en ijskoude breaks razendsnel uit naar 5-1. Het leek een korte middag te worden voor Price, die niets kon forceren en meerdere keren via de dubbels struikelde. Maar precies toen de partij leek weg te glijden, ontbrandde de Welshman. Met een spectaculaire 151-finish en zijn vijfde leg op rij bracht hij de stand ineens terug naar 5-5.

Humphries weerstaat de storm

Price kwam na de pauze zelfs op voorsprong, maar lange tijd bleef zijn niveau niet houdbaar. Zijn gemiddelde zakte onder de honderd, terwijl Humphries juist richting de 110 ging. De Engelsman antwoordde in die fase met een 10-darter en een nieuwe break naar 8-7. Waar Cool Hand Luke torenhoge pieken had, bleef Price zijn eigen legs knap winnen. Met een 120-finish zorgde de Welshman zelfs voor 9-9.

Price bleef op tops dodelijk scherp en bleef de rug tegen de muur koel, waarmee hij terugkwam tot 11-10. Maar precies op het moment dat hij definitief wilde doordrukken, liet hij het liggen op de dubbels. Humphries strafte de fouten genadeloos af en liep verder uit naar 14-11. Toch brak Price direct knap terug en was het verschil vervolgens slechts één leg. Het was voor de Engelsman het teken om te versnellen. Na zes perfecte pijlen faalde hij wederom voor de perfecte leg, maar desondanks kwam hij zo wel op matchpoint. Price kon dankzij missers van Humphries nog hopen op een stunt, al was het met de vierde pijl voor de wedstrijd toch raak.

Strijd om nummer 1-positie

Voor Humphries stond er in zijn halve finale al meer op het spel dan alleen een plek in de eindstrijd. Zijn positie als nummer één van de wereld hangt namelijk aan een zijden draadje. Want later op de middag kan Littler, met een overwinning op Noppert, die eerste plaats direct van hem overnemen. Zelfs als Littler daarna de finale van Humphries zou verliezen, zou hij alsnog als nieuwe mondiale nummer één worden genoteerd.

Noppert moet zien af te rekenen met Littler

Terwijl dat scenario boven de halve finales hangt, keek Noppert aandachtig mee vanuit de spelersruimte. De Nederlander had eerder Michael van Gerwen verslagen en staat op het punt om zijn zwaarste test van het jaar aan te gaan: de ontketende Littler. Met zijn opmerking dat Van Gerwen 'zijn huiswerk beter moest doen' had Noppert het vuur al opgestookt, maar nu moet hij laten zien dat zijn eigen vorm op het juiste moment klopt.

Uitslagen en programma

Halve finales:

Gerwyn Price - Luke Humphries 13-16

Danny Noppert - Luke Littler



Finale (zondagavond 20:15 uur):

Luke Humphries - n.n.b.

Beluister de podcast

In de podcast Darts Draait Door bespreken presentator Damian Vlottes en analist Vincent van der Voort de Grand Slam of Darts.