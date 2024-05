Luke Humphries gunt Luke Littler koppositie: 'Hij is fantastisch geweest'

Alle ogen zijn donderdagavond in Sheffield gericht op Nathan Aspinall en Michael Smith. De twee darters strijden tegen elkaar om wie van hen doorgaat naar de play-offs volgende week. Luke Humphries is daar al zeker bij en kijkt vooruit op de laatste 'normale' wedstrijd van de Premier League Darts.

De regerend wereldkampioen is al een paar weken zeker van deelname aan de finale-avond. Hij en Luke Littler strijden in Sheffield alleen nog om de positie als 'groepswinnaar'. Littler staat daarin ruim aan kop en moet de eerste wedstrijd verliezen en Humphries de avond zien winnen om de koppositie nog af te staan.

Premier League Darts | Het programma, de stand, de darters en het prijzengeld De Premier League Darts-avonden zijn weer terug. Van 1 februari tot en met 23 mei wordt er elke donderdagavond ergens anders in Europa gegooid. Welke darters doen er mee en wanneer gooien ze waar? Je leest het allemaal in dit overzicht.

Humphries weet dus wat hem te doen staat, maar is er niet zo mee bezig. "Om als eerste te eindigden, zou natuurlijk een fantastische prestatie zijn", zei de nummer één van de wereld in zijn voorbeschouwing op Sheffield. "Maar me kwalificeren voor de O2 Arena (de locatie waar de finale-avond gespeeld gaat worden volgende week, red.) is alles waar ik me druk om maakte."

'Hij was fantastisch'

Wat Humphries betreft pakt Littler die koppositie en gaat hij als nummer één de finale-avond in. "Als Littler aan kop eindigt, dan verdient hij dat. Hij is fantastisch geweest deze Premier League Darts." Humphries gaat wel met iets meer zelfvertrouwen de laatste 'normale' avond in. Vorige week won hij in 'zijn' Leeds de finale van Michael van Gerwen.

Wereldkampioen Luke Humphries verandert walk-on-liedje en 'voorspelt een rel' Luke Humphries heeft zijn walk-on-liedje vanaf donderdag veranderd. Op 9 mei deed de Premier League Darts Leeds aan, zijn 'thuisstad' en na het vorige toernooi beloofde hij de verandering.

"Gezien de omstandigheden betekende dat veel voor me. Los van dat het de Premier League was, was het een enorm mooie avond voor mij. De steun die ik kreeg was waanzinnig." Het hielp Humphries wel mee dat hij uitgerekend in Leeds een nieuw opkomstnummer ten gehore bracht.

Spannende laatste speeldag in Premier League voor Nathan Aspinall en Michael Smith: 'Vriendschap opzij zetten' In Sheffield staat donderdagavond de laatste speelronde van de Premier League Darts op het programma. En wat voor eentje. Dan wordt bepaald wie er met Luke Littler, Luke Humphries en Michael van Gerwen naar de play-offs mag. Wordt het Nathan Aspinall of Michael Smith? Het wordt in ieder geval een bijzondere ontmoeting tussen de twee vrienden.

Zoals gezegd zijn alle ogen van de dartfans donderdag in Sheffield vooral gericht op Nathan Aspinall tegen Michael Smith in de kwartfinale. Michael van Gerwen is al zeker van kwalificatie voor de finale-avond en sluit de Premier League af met een kwartfinale tegen Rob Cross, die al is uitgeschakeld.