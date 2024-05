Spannende laatste speeldag in Premier League voor Nathan Aspinall en Michael Smith: 'Vriendschap opzij zetten'

In Sheffield staat donderdagavond de laatste speelronde van de Premier League Darts op het programma. En wat voor eentje. Dan wordt bepaald wie er met Luke Littler, Luke Humphries en Michael van Gerwen naar de play-offs mag. Wordt het Nathan Aspinall of Michael Smith? Het wordt in ieder geval een bijzondere ontmoeting tussen de twee vrienden.

Het programma voor speelronde 16 werd vorige week bekend. Toen bleek dat Nathan Aspinall als nummer 4 tegen Michael Smith zou spelen, die vijfde stond. Het verschil op de ranglijst is één puntje in het voordeel van The Asp, dus het is erop of eronder voor beide heren. Wie speelt er volgende week donderdag de play-offs in Londen?

'Weet wat ik moet doen'

Aspinall gelooft in ieder geval in zijn kansen. "Iedere keer dat ik meedeed, kwam het neer op de laatste avond", sprak hij in gesprek met de PDC. "Ik heb de klus in twee van de drie pogingen geklaard. Vorig jaar was ongelukkig, maar ik weet wat ik moet doen en heb er vertrouwen in dat ik donderdag met een resultaat kom."

Vorige week won Smith nog met 6-3 van Aspinall. "Dat zal niet weer gebeuren", verzekerde Aspinall. "Ik heb echt genoten van dit seizoen. De eerste drie weken waren slecht, dus ik ben trots dat ik nu in een positie ben dat ik het zelf in de hand heb. Het zou een droom zijn om mijn debuut in The O2 Arena te maken, dus hopelijk kan ik met een hoogtepunt afsluiten.

Smith ook zelfverzekerd

Net als Aspinall gelooft Smith in zijn kansen. "Ik voel me goed. Ik heb vorige week een ProTour gewonnen en ik heb het gevoel dat mijn spel verbetert", aldus de nummer 2 van de wereld. "Het is een fijn gevoel om avond 16 in te gaan, wetende dat je een kans hebt om je te kwalificeren. Maar Nathan en ik zullen morgenavond onze vriendschap opzij moeten zetten."

Smith roemt de concurrentie deze Premier League. "Ik heb al twee keer eerder de play-offs gehaald, maar dit is een van de zwaarste Premier Leagues waaraan ik heb meegedaan", zei hij. "Als ik de top vier kan halen, zal het een heel goed seizoen zijn geweest, vooral met de line-up dit jaar."

Samen naar Las Vegas

Onlangs waren Aspinall en Smith nog samen in Las Vegas. Het duo liet daarvoor een Euro Tour schieten. Donderdag in Sheffield telt de vriendschap aan de oche even niet.

