Wereldkampioen Luke Humphries verandert walk-on-liedje en 'voorspelt een rel'

Luke Humphries heeft zijn walk-on-liedje vanaf vanavond veranderd. Op donderdag 9 mei doet de Premier League Darts Leeds aan, zijn 'thuisstad' en na het vorige toernooi beloofde hij de verandering.

Humphries kwam altijd op met Cake by the Ocean van de Amerikaanse band DNCE. Maar dat werd donderdag vervangen door een ander liedje. Bij zijn opkomst voor zijn kwartfinale tegen Rob Cross was het nummer voor het eerst horen. Hij koos voor een nummer dat verbonden is met zijn thuisstad en met voetbalclub Leeds United.

𝙄 𝙋𝙧𝙚𝙙𝙞𝙘𝙩 𝘼 𝙍𝙞𝙤𝙩 🎶



This Luke Humphries Leeds walk-on is epic! ⚪🟡 pic.twitter.com/WnR8Ut1R96 — Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) May 9, 2024

'Dat wordt 'm niet'

Die ploeg, waar onder anderen de Nederlander Crysencio Summerville voetbalt, is de favoriete club van de wereldkampioen darts. De dart- en voetbalfans speculeerden dus al volop dat het een liedje wordt dat verbonden is aan Leeds United. Eén nummer verwees Humphries zelf al naar de prullenbak: Marching On Together, wat een soort clublied is. Daarover zei Humphries al: "Dat wordt 'm niet."

Fan-favoriet

Dus bleef er maar één optie over: I Predict a Riot ('Ik voorspel een rel') van de Kaiser Chiefs. Dat nummer wordt door de Leeds United-fans massaal gezongen in het stadion. Maar ook andere Engelse fans vinden het een lekker nummer om mee te blèren. Ook Humphries kreeg in Leeds de zaal achter zich. En daar hoopte de Engelsman ook op.

'Mooiste moment uit mijn carrière'

"Leeds is een groot deel van mijn leven. Ik hou ervan om naar Elland Road (het stadion van Leeds United, red.) te komen en het team aan te moedigen. Er komen ook veel leden van de staf van Leeds om mij te supporten vanavond", zei Humphries tegen de PDC. "Toen ik de WK-beker mocht tonen tijdens een ereronde, was dat het mooiste moment uit mijn carrière. Ik kreeg hele fijne reacties van het publiek en ik hoop dat ik dat nu weer krijg."

'Het wordt ook een test'

Humphries hoopt dat de verandering van zijn walk-on-liedje daarbij helpt. "De motivatie voor mij is de reactie van het publiek op mijn nieuwe liedje. Als ze goed reageren, ben ik volledig gefocust op winnen, want ik wil die ervaring met het publiek het liefst drie keer vanavond in Leeds. Hopelijk krijg ik die massale steun, maar het wordt ook een test hoe ik me los kan weken van die emotie en nog steeds goed kan darten."