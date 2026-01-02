Luke Littler wil het publiek graag weer aan zijn zijde hebben op het WK darts. Nadat hij eerder in de clinch lag met de fans draait de topdarter 180 graden en hoopt hij op steun in de halve finale en mogelijke finale.

Littler kreeg na zijn wedstrijd in de vierde ronde het publiek fors tegen zich. De fans in het Alexandra Palace kwamen met boegeroep richting de regerend wereldkampioen tijdens zijn wedstrijd tegen Rob Cross, omdat ze langer in de zaal wilden blijven. Littler was het daar echter niet mee eens. De jonge topdarter maakte meerdere gebaren naar het publiek, waardoor de fans zich massaal tegen hem keerden. Littler gaf in een interview aan hier niet mee te zitten en voor zijn wedstrijd tegen Krzysztof Ratasjki werd hij fors uitgefloten door de fans.

Toch lijkt Littler er wel degelijk mee te zitten. Op zijn persconferentie na de gewonnen wedstrijd tegen Ratajski geeft hij dit toe. "Ik wil het publiek wel weer aan mijn kant hebben. Maar ze warenop mijn hand vandaag en ik heb gelukkig toch gewonnen." Littler speelt in de halve finale tegen Ryan Searle en in een mogelijke finale moet hij het tegen Gian van Veen of Gary Anderson opnemen.

Publiek

Littler geeft dan ook complimenten aan het publiek tijdens zijn duel met Ratajski. "Ik hoorde wat boegeroep, maar zodra ik het podium opkwam, was het publiek echt ongelofelijk. Mijn familie en vrienden zeiden ook dat ik me er niet druk om moest maken." Littler geeft ook aan dat als het publiek niet voor hem is, dat hij 'volwassener is geworden en daar beter mee om kan gaan' in het nieuwe jaar. Littler kan de komende dagen zijn titel op het WK darts prolongeren. Als dit lukt, dan is hij na Anderson de tweede darter die dat lukt.

