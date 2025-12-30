Topdarter Luke Littler was na zijn zege in de vierde ronde van het WK darts 2026 opmerkelijk fel. Hij zat vol irritatie omdat het publiek hem uitjoelde en gaf de mensen in het Alexandra Palace lik op stuk. Nu springt ook zijn moeder voor hem in de bres.

Littler, de regerend wereldkampioen, had het best lastig tegen Rob Cross, een ex-wereldkampioen. Luke the Nuke won met 4-2 en liet een uitstekend niveau zien (zijn gemiddelde was 106,6). Een deel van het publiek zag vermoedelijk liever een langere en spannendere partij en keerde zich daarom tegen Littler.

Betalen

In het interview op het podium na afloop maakte Littler geen geheim van zijn frustraties over het publiek. Nadat aan hem door de presentatrice wordt gevraagd hoe hij over de 'vijandige omgeving' denkt, zegt hij in eerste instantie meermaals dat het hem helemaal niets kan schelen.

En daarna flapte hij dit eruit: "Jullie betalen tickets en zo betalen jullie voor mijn prijzengeld. Dus, dankjewel! Dankjewel voor mijn geld, bedankt voor het uitfluiten. Come on!"

Moeder Lisa Littler

Moeder Lisa Littler heeft vervolgens online flink huisgehouden. Op X heeft ze op diverse hatelijke berichten gereageerd en dat deed ze redelijk grofgebekt. Ook blijkt ze er precies zo over te denken als haar succesvolle zoon: "Dus ze kopen tickets met hun zuurverdiende geld en dan zitten ze daar als een stel sukkels te janken", schrijft ze.

So they buy tickets with there hard earned money to sit there like twats and boo 👍 — Lisa Littler (@LisaLittler3) December 30, 2025

Ze las een reactie waarin staat: 'Hoe meer ik kijk naar Luke Littler, hoe meer ik hem haat'. Dat liet Littlers moeder niet ongestraft gebeuren. Ze schreef: "Oh jee joh, ik vind dit vreselijk voor je. Maar niet heus." Verder noemde ze het publiek 'uitschot' en 'idioten', ook gebruikte ze het emoticon met middelvingers.

Kwartfinale WK darts

Littler stuit in de kwartfinales op de Pool Krzysztof Ratajski. De winnaar van het WK krijgt 1 miljoen Britse pond.

