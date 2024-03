Luke Littler gooit tegen Michael van Gerwen in Nottingham: 'Iedereen wil mij verslaan'

Luke Littler maakt zich op voor de zevende avond van de Premier League Darts. In de eerste ronde neemt de 17-jarige dartssensatie het op tegen Michael van Gerwen.

Littler hoopt in Nottingham zijn eerste avond te winnen in zijn debuutjaar. Bij de PDC zegt Littler: "Hopelijk kan ik snel een avond winnen. Ik heb het enorm naar mijn zin in de Premier League." Littler schopte het op de tweede avond tot de finale, waarin hij met 6-2 verloor van Van Gerwen.

Momenteel staat de jonge Engelsman derde in de stand met elf punten. Tegenstander Van Gerwen won al drie avonden en pakte op die manier vijftien punten. De Nederlander staat dan ook bovenaan in de Premier League.

Littler debuteerde afgelopen winter op het WK en kwam meteen tot de finale, waarin hij verloor van Luke Humphries. "Sinds ik erbij ben, wil iedereen mij verslaan, dus ik moet altijd op mijn best zijn. Ik weet dat de spotlights nu op mij zijn gericht, omdat ik het zo goed heb gedaan. Ik blijf gewoon mijn darts gooien en doen wat ik altijd doe."

Luke Littler gooit negendarter in finale en wint Euro Tour tijdens zijn debuut De finale van de Belgian Darts Open was er een om van te smullen. Luke Littler won een thriller van Rob Cross met 8-7 en schreef daarmee de eerste Euro Tour van het jaar op zijn naam. Het absolute hoogtepunt in de finale was de negendarter van het 17-jarige dartwonder.

In de spotlights

Er wordt steeds vaker geroepen dat Littler een beetje in de luwte moet worden gehouden. Van Gerwen vond al dat de media niet meer over elke drol en scheet van Littler moest schrijven. Rob Cross nam het dinsdag ook voor de jonge landgenoot op.

Er werd de jonge darter verweten dat hij arrogant was bij de Belgian Darts Open, die Littler won. In de finale gooide hij zelfs een 9-darter. Cross nam het voor hem op bij The Sun: "Er is niks mis met een beetje branie. Luke heeft de X-factor. Laat hem juichen, laat hem de bijzondere checkouts proberen. Wat maakt het uit?"