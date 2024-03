Luke Littler gooit negendarter in finale en wint Euro Tour tijdens zijn debuut

De finale van de Belgian Darts Open was er een om van te smullen. Luke Littler won een thriller van Rob Cross met 8-7 en schreef daarmee de eerste Euro Tour van het jaar op zijn naam. Het absolute hoogtepunt in de finale was de negendarter van het 17-jarige dartwonder.

In de halve finale werd Littler nog negatief verrast door een rare actie van zijn tegenstander Ricardo Pietreczko, die erg boos op hem was na de wedstrijd en nare dingen in zijn oor zei. Maar tijdens de finale stond Littler alweer breeduit te lachen. Zeker toen hij een perfecte leg gooide. Hij ging uit zijn dak en het Belgische publiek in de zaal ook. Cross klapte uit bewondering en respect volop voor Littler.

Toch had de Belgian Darts Open bijna een andere winnaar gehad. Cross kwam in de finale 3-1, 5-4 en 7-6 voor, maar hij zag Littler scherp gooien en uiteindelijk dus met 8-7 de wedstrijd winnen. De 108 gemiddeld van Cross was niet genoeg om de bijna 104 gemiddeld van Littler te verslaan.

Hoge gemiddeldes niet genoeg

Datzelfde ervoer Jermaine Wattimena zondagmiddag ook. De laatst overgebleven Nederlander gooide zelf een fantastische wedstrijd tegen Littler in de kwartfinale, maar ook zijn 103 gemiddeld was niet genoeg om de Engelse sensatie te verslaan. Hij gooide 110 gemiddeld en liet Wattimena kansloos.

'Ik blijf m'n ding doen'

Littler na zijn zege in Wieze: "Ik weet dat de spotlights op mij gericht staan, omdat ik het zo goed doe. Maar ik gooi gewoon darts en dat is wat ik doe. Dat blijf ik ook doen. Ik ben heel blij met mijn negendarter en deze route (op 144 finishen in plaats van op 141, red.) vind ik fijner, want als mijn eerste pijl in de triple twintig zit, heb ik het vertrouwen dat die tweede erachteraan komt. Het is fijn om onderdeel te zijn van zo'n goede wedstrijd. Rob en ik strijden vaak met elkaar en dan halen we het beste in elkaar naar boven."

'Luke is speciaal'

Cross was ook onder de indruk van Littler. "Luke is speciaal. Hij heeft zo'n mooie toekomst voor zich en ook die negendarter was geweldig. Ik heb een paar kansjes gemist, maar daar kan ik niet eens bitter over zijn. Ik wilde een grote wedstrijd en die heb ik gekregen."