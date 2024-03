Rob Cross verdedigt Luke Littler na ruzie in België: 'Niks mis met een beetje branie'

Oud-wereldkampioen Rob Cross verloor in de finale van de Belgian Darts Open van tienersensatie Luke Littler. Voorafgaand aan de eindstrijd had de jonge Engelsman het aan de stok gekregen met de Duitse darter Ricardo Pietreczko. Cross verdedigt zijn landgenoot nu.

Tegenover Sun Sport vertelt de wereldkampioen van 2018 over het megatalent en daarin was hij erg complimenteus. "Luke heeft de dartsport in de schijnwerpers gezet in de afgelopen drie maanden. Iedereen praat over de sport en hij maakt de hype waar met zijn resultaten. We hebben het over een jongen die zich kan meten met de instelling van Eric Bristow en de winnaarsmentaliteit van Phil Taylor. Laat hem lekker zo doorgaan."

Incident

Littler werd door Pietreczko verweten arrogant te zijn na hun halve finale in het Belgische Wieze. De Engelsman won met 7-3 en leek weinig last te hebben van het incident. In de finale tegen Cross gooide hij namelijk een negendarter.

Cross vindt echter dat Littler ook niks fout gedaan heeft en verdedigt zijn zestien jaar jongere landgenoot. "Er is niks mis met een beetje branie. Luke heeft de X-factor. Laat hem juichen, laat hem de bijzondere checkouts proberen. Wat maakt het uit?", stelt Cross.