Luke Littler heeft nieuwe hobby tijdens pauzes in Premier League Darts

Luke Littler is een bijzondere verschijning op de PDC-tour. De 17-jarige Engelsman lijkt haast fluitend en zonder moeite door de toernooien te gaan. Donderdag was hij de beste in de Premier League in Aberdeen en terwijl de rest druk aan het ingooien was, stond Littler te kijken naar rugby.

Een nieuwe hobby dus voor The Nuke, die in tegenstelling tot de rest niet heel veel ingooit. Normaal gesproken speelt hij spelletjes of kijkt hij video's op zijn telefoon. Dat blijkt uit een anekdote van Peter Wright eerder dit jaar. "Het is best irritant dat hij op zijn telefoon zit en dan bedenkt: oh, ik moet gaan darten nu", vertelde Wright in februari.

Peter Wright heeft plannetje om Luke Littler te verslaan: 'Dat zal hem van streek maken' Hij is een van de weinige darters in de top die nog niet met Luke Littler te maken heeft gehad. Peter Wright ziet het allemaal van dichtbij gebeuren met de jonge Engelsman, maar heeft nog niet zelf ondervonden wat de WK-finalist van 2024 kan. Daar komt donderdagavond tijdens de Premier League verandering, als Wright en Littler elkaar treffen in Newcastle.

Tegenover SportsBoom onthulde Littler in Aberdeen zelfs helemaal niet te hebben ingegooid. In plaats daarvan keek hij naar de rugbywedstrijd tussen Wigan Warriors and Catalan Dragons (30-8) uit de Rugby League. Zelf is Littler fan van Warrington Wolves.

Zelfvertrouwen

Het toont de dominantie van Littler in de PDC de laatste weken, dat hij nauwelijks hoeft in te gooien. The Nuke merkt ook dat tegenstanders tegen hem extra hun best doen. "Dan kom ik van het podium af en denk ik: moest je zo goed spelen?", zegt Littler. In korte tijd zag de Engelsman al veel van Europa. "Het is adembenemend om naar al deze plaatsen te reizen. Ik heb veel geleerd in de eerste vier, vijf maanden van het seizoen en ik ben voorbereid op wat gaat komen."

Op de grootste toernooien heeft Littler weinig last van podiumvrees. "Het geeft me gewoon nog meer rust", zegt hij over de bomvolle zalen. "Als ik naar al deze locaties kom, vind ik het heerlijk om voor een publiek te spelen en hoge gemiddeldes en finishes te gooien."

PDC stelt plan op om Luke Littler in topvorm te houden en burn-out te voorkomen: 'Het is wel erg veel' Luke Littler is dé cashcow van de PDC. Het zeventienjarige talent verovert de harten van veel dartsfans vanwege zijn waanzinnige spel. Littler wordt dan ook overal uitgenodigd, zowel qua toernooien als mediaverplichtingen. De PDC zorgt er samen met zijn manager en familie voor dat Littler in topvorm blijft.

Littler doet dat allemaal met de hulp van zijn familie. Zijn vader en moeder wisselen om de twee toernooien van 'dienst'. "Mijn manager komt ook langs als hij wil." Met succes vooralsnog, want Littler is koploper in de Premier League en is al geplaatst voor de play-offs. Littler is ook de regerend winnaar van de Bahrein Darts Masters, Belgian Darts Open en Austrian Darts Open.