PDC stelt plan op om Luke Littler in topvorm te houden en burn-out te voorkomen: 'Het is wel erg veel'

Luke Littler is dé cashcow van de PDC. Het zeventienjarige talent verovert de harten van veel dartsfans vanwege zijn waanzinnige spel. Littler wordt dan ook overal uitgenodigd, zowel qua toernooien als mediaverplichtingen. De PDC zorgt er samen met zijn manager en familie voor dat Littler in topvorm blijft.

In rap tempo raast Littler door de verschillende toernooien. Van de Premier League Darts tot (kwalificatietoernooien voor) de Euro Tour en van Players Championships tot de World Series of Darts. Daarnaast willen ook de media een stukje van Littlers succes meepikken. Dat maakt het allemaal erg druk, zeker voor een zeventienjarige. Heeft Littler nog wel de tijd om van zijn jeugd te genieten? Met dank aan de PDC wel.

Plan voor Littler

Toch krijgt niet iedereen Littler te spreken, verzekert PDC-baas Matt Porter. "De media-eisen zijn hoog", benadrukt Porter tegenover Sky Sports. "Hij krijgt bijzonder veel verzoeken. Een heleboel belangrijke mensen willen Luke spreken. Dat is geweldig voor hem, en ook geweldig voor het darts. Maar het is wel erg veel."

Om ervoor te zorgen dat het niet té veel wordt, houdt de PDC een agenda bij voor Littler. Dat doen ze samen met zijn familie en Martin Foulds, de manager van de darter. "Het is een teamprestatie om ervoor te zorgen dat hij voldoende rust heeft en tijd heeft voor zichzelf om een normale zeventienjarige te zijn. Het verhaal-Littler is nog maar drie maanden bezig. Maar wie weet hoe lang het nog duurt..."

Beter beleid voor jeugdige spelers

De PDC heeft geleerd van het verleden, toen jeugdspelers eigenlijk zonder vangnet de overstap maakten naar de senioren. Spelers kregen destijds veel minder begeleiding, wat ervoor zorgde dat niet iedereen zijn potentieel waarmaakte. Nu is dat anders. "Wat Luke overkomt is van een ongezien niveau, maar we kunnen dus wel teren op een basis", aldus Porter.

Zo focust de PDC vooral op de korte termijn. "We kijken nog niet vooruit naar augustus, september, oktober. Het gaat er vooral om wat er déze maand gaat lukken om hem evenveel kans te geven om te darten als om uit te rusten van het darten. En ik zie overigens een positieve evolutie. Want Littlers recente zeges helpen zijn schema, omdat hij in de nabije toekomst minder kwalificatiewedstrijden zal hoeven te spelen."

Lukt dat, dan heeft Littler meer tijd over voor EA FC 24, Football Manager, zijn vriendin Eloise en andere spelletjes. Zoals het hoort bij een zeventienjarige.