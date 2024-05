Luke Littler en analist zijn het niet eens: 'Ik ben niet de beste darter van de wereld'

Luke Littler was donderdagavond voor de vierde keer de beste tijdens de Premier League Darts. De tienersensatie verstevigde zijn koppositie en is al officieel geplaatst voor de play-offs van het toernooi. Na afloop waren hij en een analist het niet eens over zijn status in het huidige darten.

Met gemiddeldes van 99,83, 110,10 en 102,38 was Littler in het Schotse Aberdeen achtereenvolgens te sterk voor Nathan Aspinall, Michael Smith en Rob Cross. Eens te meer een bevestiging van het geweldige spel van de 17-jarige Engelsman dit jaar.

Beste darter van de wereld

Analist Wayne Mardle was vanzelfsprekend enorm onder de indruk van Littler en vroeg hem of hij zichzelf de beste speler van de wereld vindt. "Nee", was Littler duidelijk bij Sky Sports. Op wie dat wel zou moeten zijn haalt hij zijn schouders op.

Mardle vindt dat een interessant antwoord. "Statistisch gezien wijst alles naar hem. Hij doet het allemaal en meer dan elke andere darter. Daarom wint hij zoveel."

Raymond van Barneveld

Raymond van Barneveld nam het tijdens het afgelopen WK, waar Littler de finale haalde, op tegen het jonge talent. “Niemand hield eigenlijk echt rekening met die jongen. Hij won een potje op het WK, toen won hij er nog een. Toen dacht ik: oei, hij zit natuurlijk aan mijn kant", vertelt Barney in de podcast Dartpraat.

Ook de vijfvoudig wereldkampioen uit Nederland wist niet wat hij meemaakte tijdens zijn partij tegen Littler. " Tegen mij gooide hij denk ik zijn beste partij van het hele WK. Hij was helemaal losgeslagen. Dat leek wel een Formule 1-wagen tegen een normale auto. Dat hou je niet bij, als hij constant in twaalf of dertien pijlen uit is. Dat is niet te doen.”