Michael van Gerwen dankt winnaar Luke Littler in Premier League Darts na domper tegen Rob Cross

Michael van Gerwen leek donderdagavond goede zaken te doen in de Premier League Darts. De Nederlander gooide goed tegen Rob Cross, alleen het bleek niet genoeg voor de overwinning. Ondanks een gemiddelde van 108,33 ging hij er met 6-5 vanaf. Gelukkig voor Van Gerwen hielp dagwinnaar Luke Littler hem een handje.

Cross begon aan de wedstrijd en scoorde gelijk een 180. Dat goede niveau hield hij even vast en dat resulteerde zelfs in een 2-0 voorsprong voor Voltage. Ondertussen knoeide Van Gerwen met zijn pijlen. Mighty Mike had te maken met een bouncer, waardoor hij een van z'n punten even moest vijlen. Het duurde even voordat Van Gerwen klaar was, maar daarna was ook hij los.

Scorend was het goed wat Van Gerwen en Cross lieten zien. De Nederlander kreeg bij 3-3 een kansje om Cross te breken, alleen hij miste bulls eye voor een 167-finish. Cross kroop door het oog van de naald en gooide zelf knap 118 uit, terwijl Van Gerwen dus op 25 stond te wachten.

Daardoor bleef de missie voor Van Gerwen hetzelfde: zijn tegenstander breken. Dat lukte in de negende leg, waardoor hij op matchpoint kwam. Juist op dat moment leverde MvG zijn leg in: 5-5. Dus kwam er een beslissende leg. Daarin miste Cross vier matchdarts en kreeg Van Gerwen een 'kansje' vanaf 167. Opnieuw raakte hij de enkele bull en daarna maakte Cross het af. Pech voor Van Gerwen.

Play-offs

Door de nederlaag en de overwinning van Michael Smith op Peter Wright slonk het gat tot twee punten. Gelukkig voor Van Gerwen blies tienersensatie Luke Littler de arme Bully Boy omver in de halve finale (6-1), waardoor het gat niet kleiner werd.

Littler wint opnieuw

De finale in Aberdeen was hetzelfde als een week eerder in Liverpool: Littler tegen Cross. Voltage won in de halve finale van wereldkampioen Luke Humphries, die een bye had in de kwartfinale omdat Gerwyn Price zich afmeldde. In de finale werd het iets spannender dan in Liverpool: Littler won met 6-4.

Na donderdagavond staan er nog twee speelrondes op het programma, in Leeds en Sheffield. Op donderdag 23 mei zijn de play-offs in The O2 Arena in Londen. Littler en Humphries zijn al zeker van de play-offs.