Luke Littler onthult tegen wie hij zou willen boksen: 'Ik mag hem niet'

Luke Littler is op zijn zeventiende al een hele grote naam in de dartswereld. De nummer twee van het WK 2024 en regerend Premier League Darts-kampioen krijgt daardoor de gekste verzoeken en vragen.

Luke the Nuke, zoals zijn bijnaam luidt, was te gast in de podcast MMA Hour. Daarin kreeg hij de vraag of hij zelf eens zou willen boksen of vechten in de ring. "Ja, waarom niet", zei Littler. "Ik heb het een of twee keer gedaan toen ik jonger was." Vervolgens kwam de vraag of hij dan zou mee willen doen aan Misfits Boxing. Dat is een reeks evenementen waarin influencers, vloggers en andere beroemdheden tegen elkaar knokken.

Knokken

Presentator Ariel Helwani vervolgde met: "Tegen wie wil je dan vechten. Ik weet dat je een lijst hebt. Wie staat erop? Michael van Gerwen? Michael Smith? Je laat niks van ze heel!" Maar Littler had, vermoedelijk heel verstandig, geen zin om een andere darter te noemen. Uiteindelijk kwam hij op de proppen met Beavo, een TikTokker. "Hij is een regulier persoon, geen darter", legde hij uit.

Aardappels

Helwani kende Beavo niet, waarna The Nuke een poging doet om het uit te leggen: "Hij is iemand die op TikTok hele aardappels naar binnen werkt. Ik hou niet van hem. Hij stuurde me nog een berichtje waarin hij vroeg of we samen kebab zouden eten. Ik heb niet gereageerd."

US Darts Masters

Dit weekend doet Littler mee aan de US Darts Masters. Hij won al een eerder World Series-evenement dit seizoen, in Bahrein. Bekijk het artikel hieronder voor meer informatie over het evenement in de Verenigde Staten.

