Michael van Gerwen zet München op zijn kop; 'sloopkogel' geeft masterclass met 9-darter

Michael van Gerwen zette zondag de zaal in München volledig op zijn kop tijdens zijn wedstrijd tegen Ryan Searle. De drievoudig wereldkampioen versloeg de Engelsman met een overtuigende 6-1 en gooide een 9-darter: "Niet te geloven."

De commentatoren van Viaplay wisten niet wat ze meemaakten toen ze Mighty mike een ouderwets spectaculaire wedstrijd zagen spelen tegen de Engelsman: "Dit is de oude sloopkogel, helemaal weer zichzelf. Drie keer knipperen met je ogen en je gooit een 9-darter," klonk het vol verbazing. "Niet te geloven, classic, de old school Van Gerwen, dat we zo lang niet meer hebben gezien. Hij is terug, de echte, oude Michael van Gerwen."

🤩 PERFECTIE!

Michael van Gerwen gooit een NEGENDARTER! 🚨



ɢᴇʀᴍᴀɴ ᴅᴀʀᴛꜱ ɢʀᴀɴᴅ ᴘʀɪx 🎯

📺 Live op Viaplay en Viaplay TV#ViaplayDarts #ET4 pic.twitter.com/URTIpHWOLC — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 21, 2025

'Dat is een groot woord'

Het publiek was niet te houden en het bier vloog alle kanten op, maar de Brabander zelf reageerde bescheiden op de vraag of dit een 'perfecte wedstrijd' was: "De 'perfecte wedstrijd' is een groot woord, maar ik denk dat ik genoeg gedaan heb om goed te spelen én om een 9-darter te gooien onder toeziend oog van dit publiek. Dat is natuurlijk geweldig. Ik sta pas in de kwartfinales nu, dus ik moet ervoor zorgen dat ik zo blijf presteren in mijn volgende wedstrijden."

Ook Gian van Veen door naar kwartfinales

Ook Gian van Veen bereikte maandag de kwartfinales na een spannende eindfase tegen Duitser Martin Schindler: "Ik denk dat we een goede wedstrijd gespeeld hebben. In de eerste paar legs was hij (Schindler, red.) zo goed. Ik wist dat ik hem ergens moest breken, en gelukkig deed ik dat ook en hield ik mijn eigen leg."

"Hij is een geweldige darter en zeker hier in München," ging de 22-jarige Nederlandse darters verder. "Het is altijd lastig om hier te spelen. Het publiek stond aan zijn kant, wat ook logisch is."

Niels Zonneveld ondanks 10-darter onderuit

Eerder maandag ging Nederlander Niels Zonneveld, ondanks een 10-darter, met 4-6 onderuit tegen de Engelsman Ryan Joyce. Gian van Veen komt nog in actie tegen de Duitser Martin Schindler. Raymond van Barneveld, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Jermaine Wattimena werden zondag uitgeschakeld. Maandagavond vinden de kwartfinales, halve finales en finale plaats in München. In de kwartfinales neemt Van Gerwen het op tegen Joyce.

Eerder overleefde MvG in hetzelfde toernooi ternauwernood de tweede ronde met een 6-5 zege in legs op Kim Huybrechts, die drie wedstrijdpijlen verspeelde. Daar wist de Brabander wel raad mee: hij greep zijn kans en gooide raak met dubbel 20.

"Het was absoluut een achtbaan", reageerde de Nederlandse darter na afloop. "Ik zit niet in de makkelijkste periode van mijn leven, dus ik vecht voor elke overwinning die ik kan behalen. Als je worstelt en de dingen niet gaan zoals je wilt, is het niet makkelijk, maar ik ben blij dat ik me erdoorheen heb gevochten."