Luke Littler topfavoriet bij play-offs Premier League, recordkampioen Michael van Gerwen grote afwezige

Luke Littler, Luke Humphries, Nathan Aspinall en Gerwyn Price strijden donderdagavond in de play-offs om de titel in de Premier League. Recordkampioen Michael van Gerwen is de grote afwezige. In een extra aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door blikt topdarter Vincent van der Voort met presentator Damian Vlottes vooruit op de finaleavond.

Titelverdediger Littler eindigde in de reguliere competitie met grote afstand op de rest bovenaan en is op papier dan ook de favoriet, maar hij moet in de halve finale tegen Price en dat is nu net zijn angstgegner. De Welshman staat in onderlinge ontmoetingen met 7-6 voor en Van der Voort verwacht dan ook een mooie wedstrijd.

"Price heeft een periode gehad dat hij echt niet van hem verloor. Hij is geen fanboy. Hij komt die avond om alles te geven om hem te verslaan. Of hij daar genoeg voor in huis heeft, moet blijken, maar het is niet iemand om die bij voorbaat al verloren heeft", vertelt de oud-topdarter in de podcast. "Je moet intimideren, je ziet dat Littler weleens geïrriteerd kan raken, je zal alles moeten proberen om hem eruit te halen."

Ook in de andere halve finale is er op papier een topfavoriet, want Humphries is de nummer 1 van de wereld en won met de Players Championship Finals en de Winmau World Masters twee van de laatste vier grote toernooien. Toch sneeuwt hij onder bij zijn grote rivaal. "Dat is echt heel goed, maar het gaat alleen maar over Littler", ziet Van der Voort.

Waar de meeste dartsfans dan ook bijna rekenen op een finale tussen de twee Luke's ziet Van der Voort wel een verrassende naam de finale halen: "Ik ga voor Littler-Aspinall." Een verrassende kampioen gaan we echter niet krijgen: "Ik denk weer Littler, op dit soort avonden is hij echt de beste."

Van Gerwen ontbreekt voor het eerst sinds 2020 in de play-offs. De Nederlander won het toernooi maar liefst zeven keer, maar wist voor de tweede keer in veertien deelnames niet bij de eerste vier te eindigen. De Nederlander kreeg ook nog te maken met vreselijk privénieuws.

Programma Premier League play-offs

Halve finales, donderdag 29 mei (vanaf 20.15 uur):

Luke Littler - Gerwyn Price

Luke Humphries - Nathan Aspinall



Finale:

Littler/Price - Humphries/Aspinall

Ex-topdarter Vincent van der Voort en Damian Vlottes blikken in de extra aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast vooruit op de play-offs van de Premier League, bespreken mogelijke verbeteringen van het format