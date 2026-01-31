Luke Littler was zaterdagavond duidelijk op een missie. De net negentien jaar oud geworden Engelsman was lang op weg om het kersverse record van Jonny Clayton op de World Masters af te pakken, maar kreeg te maken met een ongebruikelijke inzinking. Ross Smith stond erbij en keek ernaar.

Clayton had op de Masters vrijdag het hoogste gemiddelde ooit neergezet met 112.77. Niemand was in de dertienjarige historie van het toernooi ooit hoger gekomen. Littler, die graag alles pakt en wint wat er te winnen valt, wilde dat een dag later graag verbeteren en was uitstekend op weg. In de tweede ronde van de Masters stond hij na drie sets op 3-0 voor tegen Ross Smith en nog belangrijker: zijn gemiddelde was indrukwekkend. Hij schommelde tussen de 121 en 117 en leek op weg naar een sensationele partij.

📊𝗟𝘂𝗸𝗲 𝗟𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲𝗿

𝘞𝘰𝘳𝘭𝘥 𝘔𝘢𝘴𝘵𝘦𝘳𝘴 R2



𝗚𝗮𝗺𝗲 𝗮𝘃𝗲𝗿𝗮𝗴𝗲: 𝟭𝟬𝟳.𝟴𝟴

Set 1: 116.25

Set 2: 120.24

Set 3: 115.62

Set 4: 110.92

Set 5: 88.56



𝗦𝗰𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗮𝘃𝗲𝗿𝗮𝗴𝗲: 𝟭𝟭𝟳.𝟮𝟯

Set 1: 121.56

Set 2: 136.67

Set 3: 132.83

Set 4: 129.22

Set 5: 77.56 — PremiumDartdata (@PremiumDartData) January 31, 2026

Zeldzame inzinking

Smith stond hoofdschuddend achter Littler, want hij wist niet wat hij meemaakte. Toch gaf hij zichzelf niet zomaar gewonnen. Toen Littler een zeldzame misser maakte om de partij met 4-0 in sets af te sluiten, stapte de Engelsman zelf in. Hij pakte brutaal de vierde set (3-1) en dus moesten de twee darters het podium af om te pauzeren. Daarna beleefde Littler een zeldzame inzinking op het podium. De vijfde set gooide hij 'maar' 88 gemiddeld en was zijn doelstelling om het recordgemiddelde te pakken kansloos geworden.

Record uit zicht

The Nuke, net tweevoudig wereldkampioen geworden, moest door die inzinking zelfs oppassen dat Smith niet terug in de wedstrijd kwam. Smudger kwam vanaf 223 in de beslissende derde leg echter niet op een finish door twee slechte beurten. Daardoor kwam hij niet in de buurt van de 3-2 en bleef de comeback dus uit. Littler maakte het professioneel af en finishte alsnog met een gemiddelde van 107.88. Torenhoog, maar niet van recordniveau.

Josh Rock

Vrijdag was Littler nog met de schrik vrijgekomen tegen Mike De Decker, die met 3-2 in sets het erg spannend maakte voor de Engelsman. In de kwartfinale treft Littler de jonge Noord-Ier Josh Rock, die te sterk was voor Rob Cross in zijn partij in de tweede ronde. Gian van Veen en Danny Noppert zijn de enige twee Nederlanders die ook bij de laatste acht staan.