Een sterfelijke Luke Littler. Dat zagen we nog niet vaak in zijn nog prille dartscarrière. Op 19-jarige leeftijd heeft hij al twee wereldtitels op zak. Tel daar ontelbaar veel majors bij op en we kunnen spreken van totale dominantie. Toch kwam zijn status op de Winmau World Masters in gevaar. Littler kroop door het oog van de naald.

Littler werd voor het eerst aangekondigd als 'back to back champions of the world'. Begin januari maakte hij Gian van Veen met de grond gelijk in de finale van het WK: 7-1 in sets. Hij was daarmee de eerste darter die liefst 1 miljoen pond aan prijzengeld won. Littler nestelde zichzelf daardoor nóg steviger op de eerste plaats van de wereldranglijst.

Voor het WK won hij ook de World Grand Prix, Grand Slam of Darts en Players Championship Finals. Bijna alle grote toernooien heeft The Nuke nu één of meermaals op zak, behalve de Winmau World Masters. Vorig jaar verloor hij daar in de kwartfinales van James Wade.

Luke Littler ontsnapt tegen Mike de Decker

Dit keer leek het veel sneller af te lopen voor de onlangs 19 jaar geworden Engelsman. Hij kwam met 2-1 achter in sets tegen Mike De Decker, die een dramatisch WK kende. De geplaagde Belg werd uitgeschakeld door de tropische verrassing David Munyua. Met een aanpassing aan zijn pijlen startte hij goed tegen Littler, die nog wel de eerste set won.

Daarna gingen vijf legs op rij naar De Decker, wat hem op één leg van de overwinning bracht. Toen ging de knop om bij Littler. Die gooide acht perfecte pijlen, maar hij miste dubbel-15 voor de negendarter. De leg won hij wel, waardoor het 1-1 was in de vierde set. Vervolgens kreeg De Decker één matchdart, die hem net buiten de dubbel mikte. Littler bracht alles in evenwicht en tikte nog een extra versnelling aan. Die was de Belg te machtig.

Nederlanders

Hiermee is Littler verzekerd van 10.000 pond, een peuleschil vergeleken met wat hij op de wereldranglijst achter zijn naam heeft staan. Hij plaatste zich net als Gian van Veen en Danny Noppert voor de tweede ronde. Vijf andere Nederlanders, onder wie Michael van Gerwen, liggen er al uit.